Kicillof y Alak inauguraron infraestructura y equipamiento para el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en funcionamiento este viernes un nuevo equipamiento para mejorar las prestaciones del área de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Además, junto al intendente Julio Alak, encabezó el acto de inauguración de las obras de puesta en valor de la Plaza Dardo Rocha.En ese marco, Kicillof explicó: “A pesar de ser una verdadera referencia para la salud pública de la provincia de Buenos Aires, el hospital necesitaba de grandes inversiones, tanto en materia de infraestructura como en equipamiento de alta complejidad”.“No podíamos quedarnos de brazos cruzados y decirles a los bonaerenses que buscaran soluciones en otro lado: sabemos que falta mucho, pero estamos orgullosos de tener un Estado que acompaña a las familias e invierte lo que sea necesario para prevenir enfermedades y salvar vidas”, añadió.Las autoridades visitaron el área de Diagnóstico por Imágenes del hospital Ludovica, donde se inauguró una sala para un seriógrafo, equipo de alta complejidad para realizar estudios de radiología a niños desde el periodo neonatal. También se acercaron hasta la Sala de Nefrología, ámbito en el que se realizaron reformas que permitieron sumar camas de internación para trasplante renal y cardiáco. Para ambos proyectos la Provincia invirtió más de $1.588 millones.A continuación, se inauguró la obra de remodelación de la Plaza Dardo Rocha. A través del Plan de Recuperación del Espacio Público del municipio, se invirtieron $998 millones para mejorar su accesibilidad, iluminación y patrimonio cultural.En ese sentido, Kicillof destacó que “La Plata ha dejado atrás una época de abandono, decadencia y desinterés: en muy poco tiempo, gracias al inmenso compromiso del intendente Alak y su equipo de trabajo, ha comenzado a recuperar todo su esplendor”.“Esta reforma de la plaza Dardo Rocha es un paso más en un plan que apunta a poner en valor todo el atractivo turístico, cultural e histórico de una ciudad capital que vuelve a ser un orgullo para todos los bonaerenses”, agregó.Las obras incluyeron la puesta en valor de la escultura principal de Dardo Rocha, la renovación de los espacios de descanso y la modernización del sector de juegos. Con una propuesta paisajística sustentable, basada en el uso de especies nativas, se reconstruyeron también las veredas, los senderos y las rampas.Al respecto, Alak afirmó: "Esta inauguración no es un hecho aislado: luego de haber sido descuidada durante tanto tiempo, asumimos el compromiso de trabajar todos los días para reconstruir la capital de las y los bonaerenses"."Sabemos que contamos con el respaldo de un Estado provincial presente, que acompaña nuestro proyecto para seguir poniendo en valor el espacio público, que es de todos y todas”, expresó.Durante la jornada, Kicillof y Alak inauguraron también la sede de un nuevo Ente Municipal de La Plata tras las reformas llevadas a cabo en el edificio del ex Banco Municipal. El organismo funcionará como una entidad de crédito y otorgará préstamos y adelantos de haberes con mejores condiciones que las financieras de la ciudad.Por último, Kicillof remarcó: “En este momento tan difícil que está atravesando nuestro país, estas inversiones nos demuestran que en la provincia de Buenos Aires no se puede gobernar con la motosierra: queremos que todos los argentinos visiten y disfruten de la capital de los bonaerenses, y sabemos que, para eso, hace falta un Estado que invierta en la salud, la seguridad y el bienestar de todos y todas”.Estuvieron presentes en las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; legisladores y legisladoras; funcionarios y funcionarias municipales; concejales y concejalas.