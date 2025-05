A tono con el Día de la Revolución, Javier Milei se vestirá de granadero el 25 de Mayo

🗣️ “YA ESTÁ EN LA CASA ROSADA”.



En homenaje a la Revolución de Mayo que se celebra este domingo 25, el presidente,, tendría preparada una vestimenta especial para no desencajar durante la celebración. Según deslizó Eduardo Feinmann, habría pedido que le hagan un traje de granaderos, en honor al "amor que le tiene" al Regimiento."Tengo el dato de que en la Casa Rosada ya está el traje de granaderos que habría pedido el presidente Milei", anunció el periodista esta mañana en su programa de radio. Y agregó que, según tiene entendido, "querría ponerse el traje el 25 de Mayo"."Algunos le sugieren 'no, Presidente, no se lo ponga', porque lo van a criticar", reveló el conductor en Radio Mitre. Sin embargo, justificó su moción al decir que "varias veces ha vestido alguna prenda militar", como pantalones y camperas camufladas. "Además, podría hacerlo tranquilamente", defendió."Otra cosa que destaca al presidente es su amor por los granaderos", remarcó Feinmann sobre la tendencia proceriana y refundadora del Jefe de Estado libertario. Asimismo, recordó cuando el Regimiento de Granaderos entonó la canción de la película "Rocky" para él, así como el feliz cumpleaños el día de su natalicio.