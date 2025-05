Una autoridad de la mesa donde votó Javier Milei se negó a saludarlo

El presidente Javier Milei llegó a la sede de la UTN para votar en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y previo a emitir su voto vivió un momento de desconcierto cuando un integrante de la mesa se negó a saludarlo.Minutos antes de las 11.30 y luego de esperar su turno, el mandatario se acercó a la mesa, dejó su documento y empezó a saludar uno por uno a todos los fiscales y presidente de mesa con la mano, pero cuando llegó al último, éste prefirió no retribuirle en gesto y le hizo la seña que no con el dedo índice cuando iba a estrecharle la mano.Frente a dicha situación Mieli se mostró sorprendido, pero dejó pasar de largo el momento y se acercó a quienes estaban chequeando su identidad para luego ofrecerle el sobre con el que podría ingresar al cuarto oscuro para emitir su sufragio.Javier Milei llegó a las 11:20 de este domingo a la sede Medrano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. “Tranquilo. Que se pueda expresar la gente”, sostuvo respecto a sus expectativas para la jornada.Consultado sobre las declaraciones de los dirigentes del PRO, que acusaron a trolls libertarios de atacar a su espacio, el Presidente desestimó las denuncias: “Se los ve muy de cristal”. También aseguró que la única campaña sucia fue “la que hizo el PRO”. “Ellos tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo", sostuvo, y señaló que el acuerdo entre La Libertad Avanza y el partido amarillo en la provincia de Buenos Aires “está muy avanzado a pesar de que no quiera Macri”. “Está hecho un llorón, puro cristal”, afirmó sobre el expresidente.