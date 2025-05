Con un mensaje de unidad, Kicillof lanzó su espacio político: "El único adversario es Milei y está afuera, no adentro"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró el primer plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) -espacio lanzado a fines del mes de marzo- con el objetivo de agrupar diversos sectores del peronismo y movimientos sociales para enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei."Hoy nos ponemos en movimiento", sostuvo el gobernador bonaerense al comienzo de su elocución, y remarcó que su espacio político apunta a "escuchar y conectar con las necesidades de la gente"."Lo que nuestro pueblo quiere es un futuro mejor y tenemos que entenderlo. El único adversario es Milei y está afuera, no adentro", subrayó el mandatario provincial en un claro mensaje al resto de sectores del peronismo.Del mismo, insistió: "Le tenemos que hablar a nuestro pueblo y no hablar entre dirigentes, no podemos distraernos. Tenemos una misión que es buscar a los decepcionados y desmoralizados y pensar cada día 'qué puedo hacer para explicar, convencer y sumar'. Hay que buscar, traer y sumar a todos".Con respecto a las elecciones legislativas de septiembre y octubre, consideró: "Son elecciones díficiles. Hay que ser realistas: hace 20 años que el peronismo no gana las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires. Pero también sabemos que estamos enfrente de una campaña roñosa, donde los proximos días vamos a ver cualquier cosa"."No tengan dudas que en las elecciones que vienen tenemos una gran tarea: ganar en septiembre y en octubre. Lo que está en juego es que la motosierra no cruce la General Paz y se meta en la provincia de Buenos Aires", manifestó categóricamente Kicillof.El gobernador bonarense remarcó que el modelo de Milei es "una continuidad del de Martínez de Hoz" y que Milei está desatando una "guerra contra el pueblo". "Milei le declaró la guerra a la industria nacional, al chacarero y al pequeño productor, al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la PYME y al pueblo que labura", enfatizó.Kicillof explicó que el único objetivo de Milei es "sostener la bicicleta financiera y la especulación". "Ahí van los recursos, lo que le falta al jubilado, al estudiante, al laburante", subrayó, al destacar que "la motosierra no era para la casta"."Le sacan a la Argentina para darle a la timba, al extranjero, es un cambio de manos, es dependencia. Es mentira que no hay plata. Esto es un saqueo", reiteró."Se dicen libertarios... ¿De qué libertad nos hablan? A los pibes le desfinancian la educación y le quieren cerrar la universidad, qué libertad tiene un trabajador que no llega a fin de mes y teme por perder su trabajo, qué libertad tiene un pueblo que empieza a ver que nada le sirve y nada le queda?", remarcó en otro pasaje de su discurso.En el acto, llevado adelante en el camping "Carlos Quintana", perteneciente al gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ubicado en la ciudad de La Plata, están presentes intendentes, legisladores nacionales, dirigentes gremiales y una gran parte de su gabinete. Dicho plenario se iba a realizar el pasado 24 de mayo, pero debido al temporal fue reprogramado.