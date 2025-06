Familias y organizaciones marchan hacia el Congreso en reclamo de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Familias, prestadores, personas con discapacidad y cuidadoras marchan nuevamente al Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027. Mientras tanto, dentro del recinto, la Cámara de Diputados debatirá el proyecto que incluye la regularización de pagos, actualización de aranceles para prestadores, pensiones no contributivas, entre otros.Esta nueva movilización ocurre casi a una semana de las marchas en todo el país y paro histórico del sector, que se congregaron en el Congreso y llegaron a cortar la circulación para visibilizar su reclamo. El proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, busca aumentar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones del sector. Dichos montos se mantienen congelados desde octubre del 2024.Desde la agrupación de Discas en Lucha, llamaron a congregarse a partir de las 12 en las inmediaciones del Congreso, en Entre Ríos y Rivadavia: "Decimos basta de ajuste sobre nuestros cuerpos, existencias y medios de vida".Desde la Asociación Civil TEA Activa apoyaron la movilización porque "la situación de la discapacidad en Argentina es crítica y cada vez más insostenible". En un comunicado informaron que ONG, profesionales y familias enfrentan diariamente obstáculos, cancelaciones de prestaciones y falta de cobertura en todo el país. "Un país que le da la espalda a su población más vulnerable es un país que se aleja del sueño de igualdad, justicia y dignidad que imaginaron nuestros próceres. Mientras tanto, sectores privilegiados no solo mantienen sus beneficios, sino que incluso los amplían. ¿Es este el país que queremos dejarles a nuestros hijos?", remarcaron.Sin embargo, ante este panorama, el Gobierno adelantó que en caso de que se apruebe, vetarán la ley. Esto ocurre en el marco del ataque del presidente Javier Milei contra Ian Moche, un niño de 12 años activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), en redes sociales, después de que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le dijo a él y a su madre en una reunión que las personas con discapacidad no son responsabilidad del Estado.Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, adelantó que "no existen los recursos" para una posible actualización presupuestaria: "Por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar". Sumado a esto, desde la ANDIS expresaron el rechazo al proyecto, justificando que la propuesta "desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión", además de definirla como "una iniciativa regresiva que apela a un modelo asistencialista ya superado".Como cada miércoles, los jubilados marcharán para reclamar por el ajuste del Gobierno de Javier Milei al sistema previsional. Pero esta vez, y como en otras oportunidades, no lo harán en soledad: esta vez, se sumarán los médicos residentes del hospital Garrahan, científicos, migrantes y el colectivo Ni Una Menos, que conmemora el décimo aniversario de la primera marcha. La concentración será a partir de las 16 en el Congreso de la Nación, y desde la mañana la zona ya se encuentra vallada. A su vez, la Cámara de Diputados debatirá sobre estos mismos temas a partir del mediodía.Entre otros temas, la convocatoria está apuntada al pedido de los profesionales de la salud por salarios dignos, la emergencia en discapacidad, el tratamiento de la Moratoria Previsional, el incremento de jubilaciones y también por la reforma migratoria. Además, un grupo de científicos argentinos, muchos de ellos empleados por el Conicet, reclamarán recortes presupuestarios.Desde las redes sociales de Ni una menos, comunicaron que formarán parte del reclamo de jubilados y decidieron pasar la marcha que todos los años se realiza el 3 de junio, para el miércoles, con el fin de hacer más fuerza. “Unir las luchas contra el ajuste”, escribieron.En la misma línea, los trabajadores del Garrahan, quienes también movilizarán el jueves 5 de junio, decidieron sumarse a la lucha y reclamarán por salarios dignos luego de haber rechazado la propuesta del Gobierno. “Les pedimos que nos acompañen en una nueva movilización pacífica en defensa de nuestro hospital”, indicaron.