Crisis en el Garrahan: el Gobierno convocó a los sindicatos para debatir paritarias

El Gobierno convocó a los sindicatos que representan a los trabajadores del Hospital Garrahan a una reunión que se realizará este miércoles a las 14 para debatir sobre las paritarias y el presupuesto en el centro de salud.La convocatoria se conoció horas después de que los residentes del Garrahan decidieran rechazar la propuesta del Ministerio de Salud y continuar con las el plan de lucha que incluye paros y movilizaciones. Además la reunión convocada por el gobierno se realizará luego de que la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados emitiera dictámenes a favor de declarar la emergencia por dos años en el hospital Garrahan.El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, convocado a la reunión, adelantó que de no tener una propuesta favorable al reclamo de los trabajadores anunciarán una medida nacional en Salud. "El Gobierno convocó a ATE por el conflicto en el Garrahan. Frente al intento del Gobierno de dividir y estigmatizar a los trabajadores, sumado a la fuerte campaña de desprestigio con información falsa, cuentas de redes sociales truchas y chats irreales, el conflicto siguió creciendo y no pudieron dilatar más la convocatoria", expresó Aguiar en su cuenta de X.La audiencia será este miércoles a las 14. Si no tenemos una respuesta positiva, vamos a determinar una medida nacional en Salud. A nadie se le escapa que el ajuste recrudece aún más en las provincias. Con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo. Quieren hacer de la salud un negocio y no van a poder", agregó.Al encuentro también fueron convocados los representantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.