Se agrava el conflicto con los médicos residentes: los trabajadores del Hospital Posadas se plegaron al reclamo

El conflicto salarial con los médicos residentes del Hospital Garrahan amenaza con extenderse a otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud. Los trabajadores del Hospital Posadas instaron este martes al Gobierno a que convoque a una mesa de diálogo con el objetivo de lograr una actualización salarial "urgente".A través de un comunicado, los más de 600 residentes que trabajan en "el hospital público más grande del país", ubicado en Morón, denunciaron que la retribución básica actual es de $797.000 "con una carga horaria de más de 60 o 70 horas semanales, sin ningún bono compensatorio".El texto firmado por la Asamblea de Residentes del Hospital Posadas fijó como el lunes 9 de junio como fecha límite para la convocatoria a una mesa de diálogo. De no concretarse, llevarán adelante medidas de fuerza, incluyendo un paro sin guardias para el martes 10 de junio."Esta situación agrava el funcionamiento de nuestra institución, con profesionales que abandonan el hospital, sumado a los despidos y el déficit de recursos esenciales para la garantía del derecho a la salud de la población", advirtieron los residentes.Desde hace meses, la situación de los residentes es crítica, según lo manifestado por la Asamblea de Residentes del Hospital Posadas. A pesar de "múltiples pedidos formales y públicos", no han obtenido soluciones concretas, lo que los ha llevado a hacer pública su preocupación.La propuesta recibida el viernes pasado, que ofrecía un refuerzo económico similar al bono anunciado para el Garrahan, pero por un monto inferior y con recursos propios del hospital, ha sido considerada insuficiente y no atiende al fondo de la problemática salarial.