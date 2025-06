Insólito: la diputada Juliana Santillán aseguró en TV que "una familia necesitó 360 mil pesos para alcanzar la canasta básica"

#Declaraciones | Después del papelón del "serro" Campanario, la diputada libertaria Juliana Santillán aseveró que "la canasta básica de una familia de 4 miembros fue de 360 mil pesos" en el mes de mayo.



💬 "Lo estoy diciendo acá, en TN, para que no digan operaciones". pic.twitter.com/5wS3mKTpzt — Política Argentina (@Pol_Arg) June 4, 2025

La diputada nacional de La Libertad Avanza Juliana Santillán protagonizó un papelón en vivo durante una discusión con residentes del Hospital Garrahan, en el marco de su reclamo salarial, al confundir entre las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la canasta básica total (CBT) de una persona con la de una familia de tres integrantes. "Una familia necesitó $360 mil para alcanzar la canasta básica", sentenció, con total soltura.El episodio se dio en TN, a donde fue como invitada para debatir con profesionales médicos que reclaman un aumento salarial y terminó demostrando su desconexión con la realidad económica.Laura Capobianco, médica residente del Garrahan, le planteó: "¿Usted podría vivir con 797 mil pesos? Nosotros somos médicos, tenemos una matrícula, ponemos el cuerpo todos los días, trabajamos ocho horas de lunes a viernes y hacemos seis guardias de 24 horas". "Mi sueño de toda la vida fue ser pediatra del Garrahan. Mi trabajo es estar dentro del hospital. Yo no debería estar reclamando por mi derecho, yo debería tener un buen sueldo porque es lo que me corresponde. Nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestros recibos de sueldo. Yo con $800 mil no puedo alquilar y no es el sueldo que corresponde siendo médicos de esta institución", añadió.Más tarde, Santillán, que ostenta en su despacho un Diploma en Economía Austríaca, curso de tres meses dictado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), fundada por Alberto Benegas Lynch, padre del diputado homónimo, aseguró que "los datos del Indec dicen que una familia necesitó $360 mil para alcanzar la canasta básica". Rápidamente, los presentes pusieron de manifiesto el desacierto. "No para una familia de tres personas", replicó el expresidente del Banco Central, Martín Redrado.La diputada estaba confundiendo la CBT, que marca la línea de pobreza para un adulto, que es de $359.244, con la de un hogar de tres integrantes, que se ubica en $883.740. Sin embargo, pese a que le fue marcado su error, insistió y redobló la apuesta. "Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos", sostuvo.El papelón de Santillán contó con el apoyo de una de otra legisladora de su espacio, la inefable Lilia Lemoine, quien no estaba en el piso, pero aportó en X los datos que la diputada luego confundió, al tiempo que acusó al conductor del programa de haberle realizado una "emboscada" a su compañera. Todo esto terminó con el aval del presidente Javir Milei, quien citó un tuit de su maquilladora con otra de sus frases de cabecera: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".El error fue recogido rápidamente por las redes sociales, donde proliferaron las calificaciones de "burra" y "bruta", entre otros epítetos.