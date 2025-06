Cierran dos recomendados de la Guía Michelin y advierten no se puede ver dónde termina esta crisis

Franca, el proyecto del chef Julio Báez que había abierto a fines de 2022 tras el éxito de Julia, ofrecerá su último servicio el sábado 7 de junio. En un mensaje publicado en redes sociales, el equipo de Franca advirtió: “Este cierre es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente y ya no podemos sostener”. Por su parte, Sál ya bajó la persiana a fines de mayo, después de tres años de funcionamiento en Palermo.

Cabe destacarque Franca y Sál formaban parte de una selecta lista de locales recomendados por Michelin entre más de 25.000 propuestas en la Ciudad de Buenos Aires, pero ni la distinción ni la trayectoria fueron suficientes para sortear el desplome del consumo. Sus cierres marcan un hito negativo para la gastronomía local y evidencian que, bajo el actual modelo económico, muchos emprendimientos de calidad quedan a merced de una crisis de la que aún no se vislumbra el final

dijo a LPO un referente del rubro con casi veinte años de experiencia. La baja en el turismo afecta con más dureza a los emprendimientos que no gozan del reconocimiento histórico de locales como Don Julio: “Tal vez no afecta tanto a los lugares top top, pero a los que vienen atrás los mata”, agregó otro gastronómico que mantiene un local en Palermo.En el intercambio con dicho medio también quedó en claro que los costos operativos se llevan gran parte de los márgenes: “Es una ecuación que no le cierra a nadie: al cliente, porque le resulta caro; al personal, porque no le alcanza el sueldo; y a los dueños porque no nos cierran los costos”, opinó el dueño de un restaurante en Chacarita ([eldestapeweb.com][1]). Además, respecto de la ciudad señaló: “Buenos Aires es carísimo respecto de cualquier lugar del mundo. La competencia ya no es contra otro restaurante, es contra comprarte un par de zapatillas o ir al teatro. Eso te obliga a ser recontra prolijo con los números, pero igual, si se te rompe el horno o la heladera es un desbarajuste”