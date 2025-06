A pesar de los amagues, el plan "dólares bajo el colchón" sigue fuera del Congreso: entidades financieras aguardan indicaciones oficiales

El anuncio oficial fue hace casi dos semanas, pero el plan para que los dólares ahorrados fuera del sistema bancario regresen al circuito financiero todavía no se activó, ni se presentó un proyecto formal. Aunque el Gobierno anticipó que presentaría el boceto de ley en el Congreso esta semana, hasta el momento no se dieron instrucciones concretas a las entidades del sistema. Mientras tanto, los bancos aguardan señales para saber cómo implementar una propuesta que aún no tiene forma definitiva.La iniciativa, impulsada por el ministro Luis Caputo busca convertir divisas no declaradas en ahorro bancario, con el objetivo de fortalecer las reservas y dinamizar el crédito. La intención oficial es captar, en principio, hasta u$s16.000 millones mediante el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Por su parte, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “la intención es que la Ley vaya al Congreso esta semana”, con el fin de "blindar" las medidas, aunque eso aún no ocurrió.Asimismo, el proyecto que impulsa el Ejecutivo prevé elevar el piso a partir del cual se considera delito de evasión fiscal, actualmente fijado en $1,5 millones, y acortar los plazos de prescripción tributaria. Mientras tanto, el sistema financiero sigue a la espera de lineamientos claros y el regreso de los dólares escondidos continúa siendo, al menos por ahora, solo una intención.Pese a las expectativas iniciales, el comportamiento de los depósitos en dólares muestra una retracción. En tanto, desde el 22 hasta el 30 de mayo, los depósitos cayeron en u$s334 millones, según datos del mercado. En palabras de un economista del CEPEC, la caída en los depósitos demuestra que “todavía faltan definiciones clave”. Y en esa línea, el análisis oficial arrojó que mientras no se aclaren aspectos legislativos y operativos, los ahorristas seguirán siendo prudentes.A esto se suma la coyuntura financiera, que condiciona las decisiones de los tenedores de dólares. Actualmente, mantener divisas fuera del sistema se vuelve rentable ante la suba de cotizaciones y la posibilidad de hacer un carry trade aprovechando la volatilidad, según estimaciones privadas.En este contexto, lo que falta, según analistas del mercado, “son mejores condiciones macro y más estabilidad, que generen los incentivos necesarios para poder sumar los dólares del colchón”.