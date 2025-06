A un mes de su nombramiento, renunció un funcionario clave de Villarruel en el Senado

A solo un mes de su nombramiento, Eduardo Viramonte Olmos presentó este viernes la renuncia al cargo de Secretario Administrativo del Senado, con el argumento de no contar “con las facultades necesarias para el ejercicio” de la función.“Por medio de la presente me dirijo a Ud. a fin de comunicar mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario Administrativo de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Motiva esta decisión que a 30 días de mi designación tratada por este honorable cuerpo, no cuento con las facultades necesarias para el ejercicio del cargo que me fuera conferido", indicó Viramonte Olmos.La dimisión fue presentada en una carta dirigida a Victoria Villarruel, Presidenta de la Cámara alta, quien desde hace unas semanas decidió reformular su equipo de colaboradores más cercanos.“Razones de decoro y de ética republicanas me impiden permanecer ostentando el cargo que me fuera conferido”, concluyó la misiva, que tiene la firma de “recibida” este viernes 6 de junio.Eduardo Viramonte Olmos es un abogado cordobés que era una de las personas de confianza de la Vicepresidenta y había llegado con la misión de ocuparse de la gestión de la Cámara, que incluía, entre otras funciones, las vinculadas a cuestiones presupuestarias.En el rediseño de su equipo de colaboradores, Villarruel recortó facultades y nombró a un nuevo equipo de colaboradores, entre los que se destacan Claudio Gallardo, Mario Russo, Iris Speroni, María Eugenia Tasende, Francisco Funes y Juan Manuel Gestoso Presas, entre otros. Son nombres que reemplazaron a funcionarios y colaboradores, como el propio Viramonte Olmos, Juan Martín Donato, Gonzalo Izurieta y, antes, María Laura Izzo.Con el nuevo equipo, Villarruel enfrentará una nueva etapa, mientras persiste la desconfianza, los recelos y la enemistad manifiesta del Presidente, y sobre todo, de su hermana, la secretaría General Karina Milei.De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el objetivo del nuevo equipo de colaboradores es a dos bandas. Por un lado, mejorar el vínculo con los senadores y, por el otro, bajar las tensiones con la Casa Rosada.