Tras el cuarto intermedio, Diputados pospuso definiciones sobre la comisión investigadora de $LIBRA

Tras una fuerte y extensa discusión reglamentaria, se postergó la definición sobre la comisión investigadora del caso $LIBRA, en el que el presidente Javier Milei es señalado por una presunta estafa millonaria.La oposición pretendía votar a las autoridades en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, pero el oficialismo puso un freno y habrá un nuevo intento la semana próxima.El conflicto se desató apenas iniciada la sesión, cuando los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre intentaron destrabar el empate en 14 que se dio en la elección del presidente de la comisión semanas atrás, gracias a una maniobra del oficialismo y aliados que desvirtuó la integración de la comisión.El cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), uno de los favoritos para encabezar esa comisión, hizo una moción sobre tablas para votar en el recinto a las autoridades del cuerpo. Pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el PRO se resistieron.Ante una discusión de más de dos horas que no encontraba salida, la sesión pasó a un cuarto intermedio y Menem recibió a jefes de bloque en la Galería de los Bastones, el aro que rodea al recinto. Finalmente, acordaron postergar el debate para comenzar el de jubilaciones y votar luego una convocatoria a la comisión la semana próxima.“Arribamos a un primer acuerdo de dejar en stand by la moción de interpretación y pasar a tratar los temas previsionales, con el objetivo de que, después de esos temas, podamos convocar a la comisión investigadora la semana que viene, para no solamente tratar de destrabar las autoridades sino también tener un plan de trabajo acordado”, anunció Germán Martínez (Unión por la Patria).Antes, oficialismo y oposición se revolearon distintos artículos del reglamento, en una discusión a los gritos. Al hacer la moción, Agost Carreño se basó en el artículo 228 del reglamento, que establece que “si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente por una votación de la Cámara, previa la discusión correspondiente”.No obstante, Menem argumentó que no existen “dudas”, como dice ese artículo. “No confundamos dudas reglamentarias con un empate político que tiene que resolver la comisión”, se defendió el riojano, y en el mismo sentido se expresó la secretaria parlamentaria del bloque libertario, la neuquina Nadia Márquez.Menem y Márquez sostuvieron que, para poder avanzar, la oposición debería presentar un proyecto de modificación del reglamento. Se sumó a esa idea el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo. En la vereda opuesta, diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre defendieron la moción de Agost Carreño.“Si no tienen nada que ocultar con este tema, ¿por qué no superamos esta discusión que lo deja en un lugar poco recomendable?”, advirtió la legisladora Penacca. A su vez, la massista Sabrina Selva, otra de las candidatas para presidir la comisión, remarcó la necesidad de destrabar la comisión porque la causa $Libra avanza en la Justicia argentina y estadounidense y compromete al Gobierno.La comisión quedó empatada porque el oficialismo aprovechó un punto débil del proyecto aprobado en Diputados y habilitó la creación de nuevos bloques e interbloques “ad hoc”. De ese modo, el PRO se alió al MID, los radicales apodados “con peluca” armaron un bloque propio, y en la otra vereda dos kirchneristas se plegaron a la jugada y se unieron a la izquierda. El resultado de todos esos movimientos fue un empate en 14.