En España, Milei insufló a la derecha española: "Sepan que contra los socialistas de mierda, voy a estar de su lado"

Javier Milei brindó un discurso en el Madrid Economic Forum, un foro promocionado por empresas de criptomonedas, y volvió a cargar contra el socialismo. "Sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", enfatizó el mandatario ante el público. La llegada del Presidente a España se produjo en el marco de su gira por Europa, donde ya visitó Italia y se prepara para partir rumbo a Francia. Luego, viajará a Israel.Javier Milei asistió a la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos junto al canciller, Gerardo Werthein, el diputado del PRO, Fernando Iglesias, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.Durante su discurso en Madrid, Milei ponderó las decisiones económicas durante su gestión y afirmó que se cumplieron los objetivos trazados durante la última campaña electoral. "Nuestras metas eran muy ambiciosas. Decían que era imposible y ahora, después de un año y medio, sobrecumplimos todas las metas de campaña. Nos dijeron que era imposible hacer un ajuste de cinco puntos en un mes y lo hicimos", expresó.En tal sentido, durante el evento del que formaron parte otros líderes de derecha, volvió a destacar el brutal ajuste de su gobierno y subrayó la situación fiscal: "El ajuste tenía que ser hecho por el parásito, tenía que caer sobre el sector público. La Argentina es uno de los cinco países del mundo sin déficit fiscal"."Decían que la inflación se iba a quedar entre un 5% y un 7% y este mes se espera que rompa el 2%. Para 2026, la inflación en la Argentina será historia del pasado", reafirmó sobre el Índice de Precios al Consumidor. "El Estado es un organización criminal y los impuestos son un robo. El año pasado no sólo dejamos de estafar a los argentinos, sino que bajamos los impuestos de los argentinos en 2 puntos del PBI. No se había hecho nunca en la historia de la Argentina", enfatizó.El libertario también afirmó que su gestión busca modificar el sistema impositivo. "Estamos trabajando en una reforma tributaria. Si me toca ser reelecto, podríamos estar bajando más de un punto del PBI y devolverle a los argentinos más de u$s500 mil millones", marcó durante su discurso, que duró alrededor de una hora.En tanto, Milei subrayó el plan que presentó el Gobierno para incentivar el uso de dólares no declarados. "Les permitimos a los argentinos de bien que puedan utilizar sus dólares no declarados para sus transacciones. Los argentinos ahora somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", aseguró.Por otro lado, agredió nuevamente a la prensa cuando mencionó la eliminación del cepo cambiario: "Decían que no me iba a animar a abrir el cepo en un año electoral. Lo hicimos y hoy, el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio. La basura mediática y los corruptos de los periodistas expandían noticias inmundas. No odiamos suficiente a los periodistas", lanzó.También, sin mencionarlo, cargó contra Pedro Sánchez, mientras el público insultaba al presidente del Gobierno español: "¡Viva la libertad, carajo! ¡Muerte al socialismo! Igual me hace bien porque me permite recuperar el aire, así que si quieren darle zurra al bandido local, no tengo problema".