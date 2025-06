Facundo Jones Huala fue detenido nuevamente en El Bolsón

A cinco meses de su último arresto en la misma provincia, el referente mapuche Facundo Jones Huala fue detenido por la Policía Federal en la localidad de El Bolsón, en la provincia Río Negro. El hecho ocurrió durante la noche del domingo por orden de una Fiscalía federal a raíz de una denuncia por apología del delito. “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad”, confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X.En esa línea, la funcionaria enfatizó la importancia de mantener la seguridad en la región y la necesidad de que la Justicia actúe con firmeza en este caso. “Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”, exigió. Huala quedó a disposición de la Justicia federal de San Carlos de Bariloche, donde una fiscalía instruye una causa por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, sostuvo que el militante mapuche “comete actos de terrorismo, se autopercibe mapuche, pero incendia bosques y no reconoce al Estado argentino”.La última detención de Facundo Jones Huala fue a mediados de enero de 2025, cuando intentaba abrir autos estacionados cerca de los incendios de Chubut. Sin embargo, en aquella oportunidad su arresto estuvo a cargo de la Policía de Río Negro.El sospechoso “fue observado intentando ingresar a dos vehículos estacionados mediante el tanteo de las manijas de las puertas, pero al no lograr su cometido, continuó caminando”, precisó el Gobierno provincial. “Reaccionó de manera violenta, profiriendo gritos de protesta y atacando a los efectivos con golpes de puño y patadas”, aseguró la provincia en el comunicado.