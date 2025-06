El abogado de CFK confirmó que hicieron una presentación ante la Corte Internacional de La Haya

El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbon, confirmó que están trabajando en una medida preliminar para solicitar la revisión de la condena a la expresidenta. "Estamos ante los organismos internacionales, estamos saliendo a Madrid para preparar la propuesta de Cristina Libre. Habrá una marcha en la plaza Callao, donde arrancará todo, con abogados de derecho internacional del mundo".En la misma línea, el letrado dio detalles sobre la presentación a nivel internacional y contó que ya hay una medida preliminar: "Le avisé a la Corte Internacional de La Haya que existía una sentencia condenatoria de una presidenta de la nación". Enseguida profundizó: "Se le dijo al organismo internacional que no se respeta el debido proceso, que no se notifican a los abogados ni a la misma Cristina".En diálogo con C5N, Dalbon señaló que "ya está agotada la instancia nacional", pero explicó que desde 2020, el artículo 366 inciso F del Código Procesal Penal Federal "nos da la posibilidad que cualquier recomendación de organismo internacional de derechos humanos a la justicia nacional es vinculante".Es por ello que enfatizó en el hecho de que "si piden la revisión, tienen que cumplir y se tiene que hacer y nueva sentencia ajustada a derecho. Iremos por ese camino porque se violaron todos los derechos humanos. Lo único que falta es que quieran violarle el derecho a la dignidad y ser tratada como corresponde".El letrado se refirió a la posibilidad de que la Justicia no permita que la expresidenta acceda al beneficio de la prisión domiciliaria: "lo que se hace habitualmente, si vos tneés más de 70 años y no sos un genocida, que puedas cumplir la condena en tu domicilio. Siendo cristina una persona que intentaron asesinar, que es querida por la mitad del país y odiada por la otra, el ministro de justicia debería ponerse el traje, tratar de cuidar y resguadrar los derechos de los imputados"."La pena es para cumplirla y con respeto, que se le diga a Cristina que vaya a su casa y cumpla su condena. Llamé a alertar a la militancia para que no la humillen a Cristina porque si la humillan a ella humillan al pueblo, no es a una persona. Es a todas las personas que piensan y sienten por Cristina un amor y pasión y convicción política que todavia persiste en el país.Por útlimo, comentó: "Entonces espero que el Ministro de Justicia se vista de Ministro de Justicia y la justicia haga lo que tiene que hacer. No tienen por qué hacer de esto un circo".