Máximo Kirchner señaló que el fallo de la Corte Suprema "busca destruir al adversario político"

El diputado Máximo Kirchner advirtió este miércoles que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la expresidenta Cristina Kirchner busca "destruir al adversario político" y al mismo tiempo "es un mensaje para muchos dirigentes" que pretendan en un futuro "oponerse a intereses poderosos".En una entrevista el titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense consideró que el blanco del poder económico "siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular" y advirtió que "lo que está en juego es el destino del país". "Este es un mensaje para muchos dirigentes. Cuando uno ve lo que hacen con la figura de Cristina... ¿Quién va a animarse? Es la imagen de Cristina de 'la cabeza en la pica'. El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular", sostuvo el diputado de Unión por la Patria en C5N."Para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con 'Ficha Limpia'. Y tienen a estos tres señores (los jueces de la Corte) que acuden a garantizar los privilegios. Buscan destruir al adversario político a través de instrumentos que han conseguido y también entregando parte del patrimonio de los argentinos. Buscan suprimir a aquel que se opone a intereses poderosos", agregó Máximo Kirchner.En otro tramo de la entrevista, el referente de La Cámpora se preguntó, de modo irónico, por qué "si es tal el volumen de las pruebas que tienen, necesitaban jueces que jugaran al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri". "Eso habla de la debilidad de lo que han hecho. Aplican el poder y nadie les pone límites, pero la sociedad argentina tarde o temprano reacciona", advirtió el diputado, y no dudó en reiterar que la decisión del máximo tribunal de Justicia del país "es un claro abuso de poder de aquellos que no pueden dar la cara y no tienen votos"."Yo espero que se den cuenta de este abuso de poder... Que midan las consecuencias del abuso de poder porque a veces creen que el pueblo está quebrado en su autoestima, y el 19 y 20 de diciembre fue una reacción del pueblo que estaba cansado del abuso", concluyó.El titular del PJ bonaerense apuntó contra aquellos referentes que "están siempre en la puerta, amenazando con irse", aunque no dio nombres, y advirtió que "si esto se transforma en un festival de vanidades y egos, las cosas se vuelven muy difíciles". "La vanidad es una trampa que deben eludir nuestros dirigentes. No se puede construir cuando siempre hay gente haciendo ruido. Hay personas que pierden elecciones y están todo el día insultando y poco colaboran para que esto funcione", lamentó Máximo Kirchner. "Hay muchos que, a la primera cosa que no les gusta, tocan los tarros y se van. O están todo el día haciendo el ruido a llaves, como si estuvieran en la puerta todo el tiempo a punto de irse", ejemplificó.El diputado de UxP subrayó que, como presidente del PJ bonaerense, conversa frecuentemente con intendentes y dirigentes del espacio "pese a no compartir cosas o algunos análisis de la realidad". También remarcó que "hay muchos que no siguen" aquella famosa máxima del peronismo que indica que 'el que gana conduce y el que pierde acompaña'. "Cuando pierden se ponen a los gritos y no ayudan a que las cosas funcionen", sostuvo. "Hay sectores a los que le cuesta reconocer lo hecho por la figura de Cristina. Y son sectores que muchas veces buscan reconocimiento, pero les cuesta reconocer al otro", añadió Máximo Kirchner.