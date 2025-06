La denuncia de Pagano sobre el Criptogate: ¿Cuál es el interés personal de Martín Menem de que no avance la investigación?

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, denunció este lunes un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición para colocar al diputado del PRO Martín Maquieyra al frente de la comisión investigadora del escándalo “Criptogate $Libra”. Según afirmó, se trata de un “arreglo de espaldas a la gente” que ella no está dispuesta a avalar.

lanzó Pagano en declaraciones al programa Ensobrados, que se emite por Radio Splendid. También apuntó que durante el último cuarto intermedio en la Cámara baja, referentes del oficialismo se reunieron con el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, y deslizó que hay “cosas por detrás”. Pagano recordó que, antes del acuerdo, la oposición había propuesto como presidenta de la comisión a la diputada Sabrina Selva, opción que finalmente no prosperó., dijo, y volvió a ponerlo en el centro de sus críticas. “¿Cuál es el interés personal de Martín Menem de que no avance la investigación? ¿Tendrá algo que ver?”, se preguntó con suspicacia. La diputada mantiene una relación tirante con Menem desde el año pasado, cuando el presidente de la Cámara bloqueó su designación al frente de la Comisión de Juicio Político. Aquella interna derivó en la renuncia de Oscar Zago como jefe del bloque libertario. “Él nunca aceptó que fuese yo, no lo soporta por un problema de egos”, denunció Pagano. Además, confirmó que impulsa un proyecto de ley para que los legisladores se sometan a un test psicofísico, incluyendo análisis toxicológicos. Aseguró que dentro de su propio espacio hay resistencias, particularmente por parte de Lilia Lemoine.