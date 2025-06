Cualquiera de los pibes saben cómo competirle": el secretario de Culto se mostró confiado en que LLA le ganará a CFK en PBA

El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, se mostró confiado en que “cualquier candidato” de ese espacio puede derrotar a Cristina Kirchner en la Tercera Sección Electoral luego de que la expresidenta anunciara su postulación a diputada provincial por ese distrito.“Cualquiera de los pibes que vienen de fuera de la política saben cómo competirle a Cristina, saben lo que le tienen que decir y cómo defender las ideas de la libertad, y cómo defender la gestión del Gobierno (de Javier Milei) que es una de las mejores presidencias de la historia”, afirmó Sotelo.En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario -que pertenece a la agrupación libertaria “Las fuerzas del cielo”- aseguró que Cristina Kirchner “no le puede ofrecer a la gente absolutamente nada”, ni puede refutar “los argumentos” que pueden exhibir los candidatos de LLA.Sotelo advirtió que aún es temprano en LLA para hablar de nombres de candidatos, pero aseguró que “a nosotros no nos corren los tiempos de Cristina, ella esta apurada por una cuestión judicial, porque es la única bandera que le queda, decir que la proscriben, no le queda la bandera de los trabajadores ni nada de nada”.“Ella adelanta esta jugada por una cuestión meramente de ella, no por el interés de los bonaerenses, ni de los argentinos, solo por el interés de ella”, sostuvo el funcionario, y agregó que el objetivo de su partido en los comicios de este año es “sacar al kirchnerismo de la Tercera Sección y de la provincia, porque de la Nación ya lo sacamos”.Pese a no hablar de nombre propios, Sotelo explicó que LLA “es una fuerza nueva y que impulsa en su mayoría gente joven y nueva en la política, así que no me parecería descabellado que tengamos jóvenes en las candidaturas”.En igual sentido marcó como una contradicción interna dentro del peronismo que la expresidenta “está peleada con el gobernador, pero quiere ser diputada por la Tercera Sección Electoral para acceder (como diputada provincial) a la legislatura del gobernador (Axel) Kicillof”.“El candidato que elijan Javier y Karina Milei es el que nosotros vamos a apoyar sea cual sea y sabemos que va a ser muy bueno, y va a hacer una gran elección, así que nosotros estamos encolumnados, no hablamos de nombres sino de ideas y proyectos”, concluyó.