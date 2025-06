Moreno bregó por la unidad y conducción de Cristina: Los varones del peronismo vamos a cuidarla

El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, se puso a firme con CFK y afirmó que “la Biblia dice que hay que cuidar a las viudas y si encima está presa, todos los varones del peronismo van a cuidar a las mujeres, siempre las cuidamos a las mujeres” afuera del departamento de Constitución donde se aloja Cristina Fernández de Kirchner.

En respaldo a su argumento, el ex funcionario citó pasajes bíblicos que amparan la protección de viudas y huérfanos, como Deuteronomio 10:18 —“Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero dándole pan y vestido”— y Éxodo 22:22-24 —“A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor”—Tras el saludo, Moreno contó: “La vi muy bien, me convidaron empanadas” y agregó que hablaron de economía y de Donald Trump, en una reunión que marcó su acercamiento luego de años de distanciamiento con la ex presidenta.El encuentro ocurre tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, que le impone a Cristina prisión domiciliaria y le impide ser candidata. Moreno señaló que, en ese contexto, “a los peronistas nos fusilaron, nos torturaron, desaparecieron compañeros y esto sirve para que encontremos la doctrina.”