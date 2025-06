Siguen la vigilia y el acampe en Tribunales por la condena a CFK , mientras se prepara una marcha multitudinaria a Comodoro Py

En contra de la "Corte Suprema mafiosa" -según rezaba la convocatoria- se reúnen hoy frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires un gran número de militantes peronistas y ciudadanos autoconvocados, con el fin de repudiar el fallo en contra de Cristina Kirchner, que dejó firme su condena a 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.Esta es otra de las expresiones de apoyo que se han visto desde el martes hacia la expresidenta, luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti -que no han sido elegidos por la gente- decidieran sobre el futuro judicial y político de la máxima líder del peronismo. “Somos de la gloriosa juventud peronistas, somos los herederos de Perón y de Evita. A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos...", cantaban los jóvenes militantes en la plaza que se ubica frente al Palacio de Tribunales.Se espera que el acampe dure varias horas e, incluso, se extienda hasta el día de mañana. Tal como hicieron desde este martes, cuando la Suprema Corte de Justicia reveló su decisión de ratificar la condena a Cristina Kirchner, miles de militantes continúan acampando frente a la casa de la exmandataria, con el único objetivo de mostrarle su apoyo.Al grito de "presidenta, presidenta", los adherentes a la exfuncionaria se mostraron emocionados y alegres de ver a Cristina fuerte a pesar de lo sucedido. Se espera que en las próximas horas se acerquen más personas en apoyo a la máxima líder del peronismo. Cabe señalar que, además de los militantes y los ciudadanos autoconvocados, un grupo de Madres de Plaza de Mayo también se hizo presente en el lugar para expresar el respaldo que desde siempre han dado a Cristina.Las medidas se suman a las tomas en 10 colegios secundarios, incluidos el Nacional y el Pellegrini, y en facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de La Plata, la Universidad de las Artes, entre otras.En tanto, en la tarde del miércoles, el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) se reunirá para coordinar una estrategia y unificar las acciones. Pero además de la foto de unidad, los dirigentes comenzaron a debatir un plan de acción y resistencia para los próximos días. Es que el próximo miércoles vence el plazo de cinco días hábiles que dio el Juzgado Oral Federal N 2 para que empiece a regir la condena, y el peronismo pretende organizar una gran movilización.El objetivo es que, si CFK tiene que movilizarse a Comodoro Py, los sindicatos, las organizaciones sociales, los partidos y la militancia vayan con ella. “Vamos a acompañar a Cristina. Les pedimos a todos los que quiera sumarse que vengan con una bandera argentina”, explicó Fernández Sagasti, a la salida del encuentro. Y agregó: “Empezamos una nueva etapa de resistencia en Argentina que es Cristina Libre”.Por afuera, además, se buscará coordinar movilizaciones y acciones de protesta todos los días en diferentes puntos del país. El PJ continuará activo y se harán reuniones todos los días para dar un mensaje de que toda la dirigencia peronista se encolumna detrás de la ex presidenta.Este viernes, por ejemplo, habrá un encuentro de presidentes de partidos en Matheu 130 junto a organizaciones sociales con el objetivo de continuar organizando la marcha del miércoles. El martes, a su vez, se organizará un encuentro con todos los gobernadores peronistas, para el cual se espera que, esta vez sí, asista Kicillof.El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, se reunió con la vicepresidenta en su casa del barrio porteño de Constitución, donde se hizo presente una multitud para brindar su apoyo, y confirmó que se presentará en Comodoro Py el miércoles en cumplimiento de "los cinco días hábiles" estipulados por el Tribunal Oral Federal N°2 . "Todas las disposiciones que establezca la Justicia se van a cumplir", subrayó.El letrado habló con los medios tras salir del edificio, donde explicó que se recurrirá a tribunales internacionales tras la ratificación de la condena de parte de la Corte Suprema. "Hay ciertas corrientes que creen que porque ella es Cristina está afuera del marco de garantías y creen que la pueden tratar como un enemigo. Para evitar esos vicios es que se acude a la Corte Interamericana", planteó.El abogado descartó además que la expresidenta vaya a buscar asilo a una embajada. "Esas son cosas que Cristina no hace, tal vez lo hicieron otras personas que se fueron a Uruguay y se escaparon tres años. Pero eso no está ni siquiera en la cabeza de un buen político", sostuvo.