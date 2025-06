Doble vara: Javier Milei celebró la proscripción de Cristina Kirchner desde Israel y firmará un memorando a favor de la democracia

Desde Jerusalén, en el marco de una gira internacional con fines geopolíticos, el presidenteaprovechó el escenario académico en una clase magistral en la Universidad Hebrea para pronunciarse, por primera vez públicamente, sobre el fallo judicial que confirmó la condena contrabajo la Causa Vialidad. Ahí, el mandatario elogió el accionar del Poder Judicial y remarcó que su Gobierno no interfiere en sus decisiones."Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer", sostuvo. Y luego, intentó desadherirse a la decisión que tomó la Corte Suprema al remarcar: "No tengo ningún mérito en que la Justicia definitivamente haya obrado acorde a la República. Es todo mérito del poder judicial, de la Corte Suprema". "Los jueces actuaran libremente", subrayó Milei.Luego de su exposición en la Universidad Hebrea, y a contramano de los señalamientos por parte de la oposición hacia la condena de carácter antidemocrático que se aplicó sobre la expresidenta, por las numerosas irregularidades del proceso judicial, el mandatario se reunirá nuevamente con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El encuentro tendrá como eje la firma del llamado Memorando de la Democracia y la Libertad, un documento que refuerza el vínculo bilateral entre ambos países.Dicha disposición se trabajó en conjunto entre el canciller argentino, Guillermo Werthein, y el embajador Eyal Sela Wahnish, quien negoció directamente con la Oficina del Primer Ministro israelí siguiendo instrucciones del propio Milei.El acuerdo se presenta como una declaración conjunta de principios que apunta a consolidar la alianza estratégica entre Argentina e Israel, con foco en valores compartidos como la defensa de la democracia, el orden republicano y la libertad. Cabe recalcar que Milei recibió el llamado "Premio Nobel judío" por su marcado apoyo a la "causa" israelí en medio del conflicto con Palestina y los ataques que realizó sobre la Franja de Gaza.Además, ambos ejecutivos celebraron la creación de una ruta aérea directa entre Tel Aviv y Buenos Aires, que, según Wahnish, es "una demostración simbólica de la unión entre los dos pueblos”.