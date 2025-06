Mayra Mendoza aseguró que la convocatoria para acompañar a Cristina será "masiva" y apuntó contra la "mafia de Clarín"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anticipó una gran convocatoria para el próximo miércoles en Comodoro Py, donde se espera una multitud en apoyo aEn declaraciones radiales, la dirigente del kirchnerismo aseguró que "el miércoles será masivo. Van a venir sectores organizados y también ciudadanos, como en esa Plaza de Mayo del 9 de diciembre de 2015, como en el Bicentenario de 2010”. Además, cruzó a la "mafia de Clarín" por ser "funcionales" a la proscripción de Cristina.“Se ha presentado cada vez que la han citado, desde ese abril de 2016 en el que bajo la lluvia, miles y miles la acompañaron", recordó en apoyo a la dos veces presidenta. Y afirmó que Cristina cumplirá con “el proceso de esta Justicia corrupta, de estos jueces inconstitucionales que están persiguiendo y en este momento, intentando privar de su libertad y cazar a Cristina”.La jefa comunal también trazó paralelismos con otros líderes latinoamericanos: “Esto también ha pasado con Lula en Brasil y con otras figuras. Lo que no van a poder, más allá de los mafiosos que son y de todo su entramado de poder es justamente, apagar la fuerza que tiene Cristina en la generación política de este país”.Asimismo, la secretaria de Organización del PJ nacional recordó el vínculo amistoso entre dirigentes de la oposición y los jueces involucrados que sobrevuela la causa Vialidad. “Ya sabemos que los jueces, fiscales que la juzgaron, amigos de Macri, visitando Olivos, jugando el fútbol con él, son todas expresiones que hablan de que el pacto de impunidad para los sectores de poder en la Argentina está garantizado con esos jueces”, denunció.En esa línea, calificó al Grupo Claríno como una "mafia" que "rompió un pacto democrático". "Estos cortesanos, la mafia de Clarín, Magnetto, Macri, Milei como títere de tantos, son funcionales a todo esto". Sin embargo, en alusión a los dichos de Fernández de Kirchner reafirmó: "los pueblos siempre vuelven. Y cuando hablo de pueblo, hablo de conciencia política”.A su vez, la funcionaria destacó el acompañamiento de dirigentes de otros espacios políticos frente a las expectativas por el fallo. "Estuvo Myriam Bregman el día que se conoció la condena en su casa”, relató, y subrayó que “todo aquel dirigente político que tiene dignidad debería manifestarse y de algún modo acompañar esta situación”.Mendoza reforzó la relevancia de una figura como la de Cristina para fortalecer la identidad del movimiento: “Sin peronismo, no hay posibilidad de tener un país como el que añoramos o anhelamos todos los que hasta ahora seguimos vivos. Y sin Cristina, no hay peronismo. Cristina es una idea de fuerza de país”.