Francos se despegó de Espert tras sus agravios a Florencia Kirchner y reconoció que la economía del país tiene "muchas dificultades"

En medio de la polémica generada por los dichos del diputado libertario José Luis Espert contra Florencia Kirchner durante una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que "no conduce a nada" una intervención de esa índole. Pese a reconocer su capacidad profesional, también advirtió que “a veces tiene su verba enfervorizada", pero lo protegió de las críticas al decir que "capaz no se dio cuenta”.Francos, quien en varias oportunidades buscó moderar el tono del oficialismo, marcó su postura ante los insultos de Espert, quien se refirió públicamente a la hija de Cristina Fernández de Kirchner como “una hija de puta”. Las expresiones no solo provocaron el repudio de los estudiantes que presenciaban el evento, sino también de la propia institución universitaria.En relación a la futura candidatura de Espert para ser diputado nacional, destacó que “es un dirigente muy inteligente, un economista muy capaz”, pero que debería cuidar sus formas.En paralelo, el jefe de Gabinete aprovechó el diálogo con radio Splendid para referirse al rumbo económico del Gobierno, y reconoció que “reconstruir la economía va a llevar muchos años”.Con el mismo tono derrotista, sostuvo que el país está “en un proceso de transformación que va a generar inversión y trabajo”, aunque aclaró: “No estoy diciendo que la situación sea espectacular y esté funcionando todo bárbaro”.En defensa a la gestión de Javier Milei, Francos subrayó los avances en materia inflacionaria y dijo estar “esperando con ansiedad la inflación de mayo para poder decir bajamos o no del 2%”. También resaltó que, en los últimos meses, “los salarios han incrementado con respecto a la inflación”, y que esta baja de precios “fue un cambio que sorprendió incluso a muchos economistas”.