Gobernadores se reunieron con el Gobierno para discutir la recaudación, la coparticipación y el freno a la obra pública

Tras la derrota que sufrió el Gobierno en la Cámara de Diputados con la aprobación de la recomposición para jubilados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este viernes con una delegación de gobernadores en la Casa Rosada para atender los reclamos, principalmente económicos, que habían planteado la semana pasada en una reunión de la que participaron todos los mandatarios del interior en el Centro Federal de Inversiones (CFI).“Tomamos nota, y vamos a evaluar lo que se puede hacer, una contraoferta”, dijeron desde el ministerio coordinador.El encuentro empezó a las 11, en el Salón de los Escudos, con Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora Myrian Prunotto, enviada del distante Martín Llaryora (Córdoba). Los asistentes no fueron “seleccionados” o convocados especialmente por el Gobierno sino que fueron decididos por la liga de gobernadores, aclararon desde la Jefatura de Gabinete.La lista de representantes del interior se modificó desde la semana pasada. Inicialmente, estaba previsto que fuera a hablar en nombre de todos los bastiones, también, Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Y resultó sorpresiva la presencia del muy crítico gobernador peronista Ziliotto, que rechazó prácticamente la totalidad de las iniciativas libertarias y sostiene desde el inicio un discurso muy duro contra Javier Milei y su política económica.El cónclave se había planificado inicialmente para el lunes, a partir de que los mandatarios de todo el arco político presentaran sus quejas por la baja en la recaudación, la coparticipación y el freno a la obra pública. Pero durante el fin de semana se postergó hasta hoy porque desde los distritos exigían que participara el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No querían que fuera una mera reunión de quejas ante el ministro político.La charla se produjo en medio del clima enrarecido en la política por la ratificación de la condena contra Cristina Fernández Kirchner y su inminente detención. “Les dijo que se genera una inestabilidad que no se sabe a dónde deriva. Cristina ordenaba, y sabías contra quién se competía”, dijeron fuentes a Infobae sobre los dichos de Francos durante la reunión.En un inicio, los gobernadores habían pedido reunirse con el Presidente, pero Javier Milei partía entonces hacia su gira más extensa, rumbo a Europa e Israel, por lo que acordaron que Francos quedara encargado de afrontar los reclamos de las provincias.