Medios y periodistas opositores al peronismo realizan una campaña de desprestigio contra las expresiones populares en apoyo a CFK

La quieren pudrir toda. Alzarse contra la república y el orden público. pic.twitter.com/xj1KPhQavo — Eduardo Feinmann (@edufeiok) June 12, 2025

🔹 Vecina de Cristina: “No la queremos en el barrio”.



Áurea denunció caos en la zona, cortes y agresiones por parte de La Cámpora: “Te clavan el codo, son muy violentos”.



📺 En #MásNación con @majulluis pic.twitter.com/sduvAAq7QV — La Nación Más (@lanacionmas) June 13, 2025

Luego de que la Corte Suprema, compuesta por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, contra la expresidenta, mantuviera firme el fallo en su contra bajo la Causa Vialidad que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos, medios opositores al peronismo llevaron adelante señalamientos simultáneos en desprestigio de las personas y militantes que se movilizan en el domicilio de Kirchner, como por la convocatoria al peregrinaje que la acompañará hacia Comodoro Py el próximo miércoles.Uno de ellos fue el periodista Eduardo Feinmann, quien difundió un flyer en X donde se convoca a coordinar acciones y a movilizar en varias provincias, en defensa por la "proscripción" y sentencia de la dos veces presidenta. "La quieren pudrir toda. Alzarse contra la república y el orden público".Desde el canal La Nación +, ya son varias las entrevistas que critican la expresión popular que aguarda en el barrio de Monserrat, fuera de la residencia de Cristina Fernández. Una de ellas se dio en el programa de Luis Majul, donde llamaron a una a una vecina inquilina del hotel que está en la cuadra. La misma, repudió el hecho de que la exsenadora viva en la zona."Nos indigna. No la queremos en el barrio. El día que la condenaron dijimos 'bueno por fin, y no, venía como digna fiesta'. Se llenó de gente indeseable". Además, la entrevistada amenazó con tirarles "agua caliente como en la sinvasiones inglesas", comparando a quienes movilizaban con invasores extranjeros.Otra figura que rechazó la vigilia en las calles fue la diputada nacional por la Coalición Cívica, Paula Oliveto. "No se puede cortar la calle. No se pueden instalar parrillas en la calle. No se puede molestar a los vecinos con música y bombos", señaló. Y agregó que "es una verguenza" que atentaría contra "el orden del espacio público".Tanto el llamado a movilizar el miércoles 18 de junio hacia los tribunales de Comodoro Py, como la permanencia de dirigentes, militantes, autoconvocados y agrupaciones, se dan en apoyo a la expresidenta considerando las irregularidades del proceso judicial. Incluso, varias universidades y secundarios fueron tomados “en defensa de la democracia y contra la proscripción de Cristina”, según trascendió desde FATUN.