Cristina Kirchner se reunió con Ricardo Quintela en el marco de definiciones en el peronismo tras el fallo de la Corte

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió esta tarde con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para dialogar sobre la estrategia política del peronismo luego de que fuera confirmada su condena a seis años de prisión y quedara inhabilitada a ejercer cargos públicos.El encuentro se llevó a cabo en el domicilio que Florencia Kirchner, la hija de la exjefa de Estado, posee en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Hasta allí se dirigió Quintela, el primero de los jefes provinciales en visitar a la líder del peronismo, tras haber participado de la cumbre que el justicialismo llevó adelante en la sede de Balvanera, con la presencia de Sergio Massa, Juan Grabois y Guillermo Moreno, entre otros.A la salida del encuentro, que duró apenas quince minutos, el riojano habló con la prensa. "Dialogamos con respecto a las acciones a seguir", dijo y precisó que también charlaron sobre la situación de la provincia cordillerana.También aseguró que "todos los gobernadores peronistas estamos solidarizandonos con ella". "La vi entera, integra y fuerte. La vi muy bien", señaló sobre la exmandataria.Quintela, quien compitió contra Cristina en la interna del PJ, dejó atrás las diferencias y se puso a disposición ante la situación judicial que atraviesa la expresidenta. Ante la consulta sobre si podría asumir en el partido en su reemplazo, lo descartó de plano: "No. Está el vicepresidente a cargo que es José Mayans".Por otro lado, se manifestó sobre la posibilidad de reimpulsar un nuevo juicio político a la Corte Suprema. "Yo se lo haría ya. Son tres personas que no fueron elegidas por nadie, que tienen una situación vitalicia como un esquema monárquico, no pueden hablar en nombre de la República", enfatizó y cuestionó que no se les pueda "discutir la sentencia".La convocatoria a Quintela representa un nuevo gesto de Cristina en busca de la unidad en el peronismo. El riojano es el primer gobernador del partido que la visita en su domicilio luego de la condena.El domicilio del barrio de Constitución continúa siendo escenario de una vigilia constante por parte de simpatizantes y militantes, que decidieron acompañar a la exmandataria tras la ratificación de su condena.