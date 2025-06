Intentaron atacar a Javier Milei en Israel al grito de "Palestina libre"

“TÚ ERES UN ASESINO, APOYAS EL GENOCIDIO”



Entre empujones, activistas pro Palestina gritaron al presidente argentino Javier Milei cuando llegó a dar una conferencia en la Universidad Hebrea, en Jerusalén ocupada. pic.twitter.com/CmMvTmQCD5 — Tere Felipe (@_TereFelipe_) June 12, 2025

Un hombre con una bandera de Palestina intentó agredir al presidente Javier Milei cuando llegaba a la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel para dar una conferencia de prensa. Al grito de “¡Palestina libre!”, el personal de seguridad interceptó al manifestante que no pudo saltar el vallado en el ingreso del mandatario.La escena ocurrió en el marco de una gira que Milei, donde también otra persona con la misma bandera siguió gritándole al mandatario: "Eres un asesino, apoyas el genocidio". Finalmente, el líder libertario ingresó al evento que organizó la Universidad Hebrea, donde dio una de sus charlas sobre economía.En medio de las protestas que se multiplican contra la ofensiva militar israelí sobre Gaza, el intento de agresión al Presidente no fue aislada. Aunque el incidente pasó casi desapercibido en los medios locales, expuso el malestar que genera el respaldo incondicional del presidente Javier Milei al gobierno de derecha liderado por Benjamín Netanyahu.Durante su conferencia en la Universidad Hebrea, Milei reafirmó su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en 2026, repitiendo la hoja de ruta que inauguró Donald Trump en 2018. “Es la libertad contra el terror, el bien contra el mal”, declaró, cosechando vítores entre el auditorio y protestas en la entrada del recinto. El jefe de Estado ya había hecho la misma promesa en su primer viaje a Israel, a principios de 2024, pero no amagó a cumplirla.El presidente Javier Milei anunció este miércoles ante el Parlamento de Israel que Argentina mudará su embajada a la ciudad de Jerusalén para 2026. Lo expresó luego de recibir un reconocimiento del Parlamento israelí.Durante la mañana, el jefe de Estado mantuvo un encuentro con familiares de personas secuestradas por Hamás y el martes llevó a cabo una reunión bilateral con el primer ministro Benjamín Netanyahu para avanzar en un acuerdo entre países. "Tengo el orgullo de anunciar ante ustedes que en 2026 haremos efectiva la mudanza de nuestra embajada a Jerusalén occidental como lo prometimos", afirmó Milei en el Parlamento israelí y ante Netanyahu.