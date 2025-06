Netanyahu, tras el ataque contra Irán: "Había una amenaza contra la propia supervivencia de Israel"

Tras el "ataque preventivo" contra Irán, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó la operación militar y aseguró que actuó para "contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel". A través de un video, aseguró que los blancos fueron las "fábricas de misiles balísticos, infraestructura nuclear y capacidades militares" y anticipó que el operativo, el cual denominó como “León que se levanta”, continuará "los días que sean necesarios para eliminarla".Este ataque aéreo representa una gran escalada del conflicto entre Irán e Israel. El mandatario advirtió que Irán "tiene capacidades significativas" para hacerle daño a su país aunque dejó en claro que están preparados para una posible respuesta".A su vez, argumentó que decidieron lanzar el ataque al tener en cuenta que Irán produjo suficiente uranio como para fabricar nueve bombas atómicas en los últimos meses. “Irán ha tomado pasos que nunca antes había tomado. Pasos para armar ese uranio enriquecido, y si no se le detiene, podría tener un arma nuclear en pocos meses, quizás menos de un año”, agregó el primer ministro.Además, enfatizó la alerta sobre la amenaza que representan los misiles balísticos iraníes y recordó que el año pasado dispararon "300 misiles balísticos contra Israel" con una tonelada de explosivos cada uno. "Muy pronto podrían llevar carga nuclear, amenazando no a cientos, sino a millones de personas”, advirtió Netanyahu.En esa línea, invocó la historia reciente para justificar el "ataque preventivo": “Hace 80 años, el pueblo judío fue víctima de un Holocausto perpetrado por el régimen nazi. Hoy, el Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear perpetrado por el régimen iraní”, afirmó. “Nunca más es ahora”, sentenció.Por otro lado, el mandatario agradeció al presidente de Estados Unidos por "su firme postura" y su "apoyo constante" a su país durante "todos los años de su presidencia". Desde la administración de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que el ataque fue una "acción unilateral" de Israel y aclaró: “Nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos informó que considera que esta acción era necesaria para su autodefensa”, dijo a través de un comunicado oficial.Además, desde el Pentágono agregaron: “Estamos al tanto de los informes sobre ataques. No hubo participación ni asistencia estadounidense. Remitimos a la Casa Blanca para cualquier información adicional”, dijeron a través de un breve mensaje.Para cerrar el video, Netanyahu se dirigió a la población iraní: “Nuestra lucha no es contra ustedes, sino contra la dictadura brutal que los oprime desde hace 46 años”. A su vez, remarcó que busca proteger a su país, a sus vecinos y a la comunidad internacional ante el riesgo de un ataque nuclear y al uso de armas atómicas. “Cuando alguien viene a matarte, levántate y actúa primero. Eso es exactamente lo que Israel ha hecho hoy”, concluyó. Israel anunció así que lanzó un ataque aéreo de gran escala contra objetivos nucleares y militares de manera "preventiva" a Irán y aseguró que espera un "un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.El ataque fue confirmado por el ministro de Defensa, Israel Katz, quien además declaró “el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el Estado de Israel”. Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) precisaron que decenas de aviones de combate bombardearon múltiples instalaciones en distintas zonas del país persa. Los medios iraníes están reportando explosiones en el noreste de Teherán, capital del país, según informó la agencia Reuters.