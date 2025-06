El ex juez Baltasar Garzón consideró fallo netamente político la orden de prisión a CFK

El ex juez español cuestiona la parcialidad del Poder Judicial y convoca a respaldar a la líder opositora. Según declaró en diálogo con Splendid AM 990, el jurista europeo calificó como “un momento muy triste para la democracia y los Derechos Humanos” la decisión que inhabilita de por vida a Cristina Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos.

En respaldo a la ex mandataria, Garzón afirmó que “cuando tomas una posición de defensa a los DDHH te arriesgas a quienes no están en esa línea te persigan” y convocó a “seguir la lucha y apoyar a Cristina Fernández de Kirchner”.El ex magistrado criticó la actuación del Poder Judicial argentino, al señalar que “hace gala de una parcialidad tremenda” y sostuvo que existe “una intencionalidad política de acabar con la líder de la oposición”.