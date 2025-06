Alerta: la capacidad de compra de los argentinos cayó un 30% entre 2016 y 2024

La Universidad de Buenos Aires elaboró un informe que marca el deterioro del poder adquisivo entre 2016 y 2024. La merma en ese periodo fue del 30%, sin embargo en los jubilados, la pérdida llegó al 46% .El deterioro del poder de compra “particularmente intenso en 2024, refleja no solo el impacto de la inflación y las crisis recurrentes, sino también el fracaso de las políticas de ingresos para proteger el poder adquisitivo de la población”.El informe remarcó que "los hogares hoy pueden comprar casi un cuarto menos de bienes y servicios esenciales que hace ocho años, profundizando las desigualdades y la vulnerabilidad social”.Además, definió que hubo “un colapso sostenido de la capacidad adquisitiva de los adultos mayores en Argentina. La serie muestra que los jubilados pasaron de poder adquirir 2,8 canastas básicas en 2017 a apenas 1,5 canastas en 2024, lo cual representa una caída del 46% en términos reales”.La UBA advirtió que “el reciente descenso de la pobreza no se ha visto acompañado por un crecimiento en el bienestar y en la capacidad de compra"."La destrucción de empleo formal (particularmente en el sector privado registrado) no ha sido compensada por la creación de puestos de calidad, sino por la expansión del cuentapropismo precario y la informalidad laboral”, sostuvo la casa de estudios.Los investigadores diseñaron un indicador a partir del cual “se calcula la cantidad de canastas (de hogar o individuales) que pueden comprarse con los ingresos corrientes de los hogares y de las personas, tales como salarios y jubilaciones.