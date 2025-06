Los precios de la canasta alimentaria que miden la línea de indigencia y pobreza cayeron en mayo

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) cayó 0,4% en mayo tras la fuerte caída en el precio de las frutas y verduras. De esta manera, una familia "tipo" integrada por dos adultos y dos niños necesitó $500.281 para no caer en la indigencia.En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, subió apenas 0,1%. De este modo, una familia tuvo que obtener ingresos por $1.110.624 para no ser pobre en el quinto mes de 2025.Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 29,3% y 30,5% en términos interanuales y acumulan en el año incrementos de 11,3% y 8,4% respectivamenteVale recordar que el INDEC construye la CBA teniendo en cuenta lo que necesita un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada (adulto equivalente), para satisfacer sus necesidades nutritivas esenciales. A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).Para determinar la CBT se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.En paralelo, el INDEC también informó que la inflación general se desaceleró al 1,5%. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó apenas 0,5%.En el Gran Buenos Aires se destacaron grandes descensos en frutas y verduras por motivos estacionales. La lechuga cedió 25,3%, la el limón -23% y la naranja -10,5%, para poner algunos de los ejemplos más relevantes. Además, hubo bajas en otros productos como azúcar, sal, vino, filet de merluza o galletitas de agua envasadas.