Teresa García sobre la convocatoria del 18 de junio: Un hito para la política argentina

La secretaria general del PJ Nacional, Teresa García, consideró que será “un hito para la política argentina” la multitudinaria movilización del próximo miércoles 18 de junio acompañando a Cristina Kirchner.“La marcha se hace el miércoles. Está convocada a primeras horas de la mañana. Después tendremos certeza de a qué hora es y vamos a estar preparados. Hay que tener en cuenta que hace unos 10 días los medios de comunicación del Grupo Clarín, La nación y AEA jugaron durante una semana con que la iban a meter presa, pero no se sabía cuándo. Fueron y vinieron en una suerte de mareo, y finalmente lo hicieron", manifestó.A su vez, advirtió: "Yo creo que hay que estar preparados, muy preparados para el miércoles. Luego si sucede en otras cosas. Nosotros vamos a la marcha el día miércoles, preparados desde la mañana a acompañarla donde sea, sea en Comodoro Py, donde sea vamos a estar con ella”.Además, García confirmó su participación en la Celebración interreligiosa esta tarde frente al domicilio de la expresidenta. “Hoy voy a ir a participar de la celebración ecuménica; me siento convocada así que voy a andar por ahí”, destacó.La dirigenta lanzó críticas a la CSJN: “Mientras el destino político de la Argentina esté en manos de estas tres personas (Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti) que pueden arbitrar como quieran sin causa y sin justificación, estamos en una disolución institucional severa. Me asombra como algunos dirigentes de otros partidos políticos no se expresan con esto, porque no se pueden esconder abajo de una baldosa, son todos inteligentes y saben perfectamente lo que está pasando”.“De los 3 jueces de la Corte, dos fueron inicialmente designados por un Decreto de Macri que luego fue refrendado en el Senado; además se atrevieron a tomarle juramento a un invasor (García Mansilla) que se escondía detrás de las cortinas y que decidió jurar a pesar de todo y que después tuvo que desandar el camino por el rechazo al pliego”, señaló.García afirmó que “esta es una corte que no tiene ninguna autoridad moral, ninguna absolutamente para decidir sobre nada". "Es una corte bochornosa. Ayer lo dijimos ante medios internacionales, hay que mirar la Argentina desde el punto de vista político y lo que está sucediendo, pero también desde el punto de vista jurídico, esta Corte es capaz de garantizar cualquier cosa en detrimento de los intereses de la Nación”, alertó.“Tenemos la causa del Correo Argentino que involucra a Mauricio Macri hace 20 años sin tocar. Han sobreseído a los jueces y ficales de Lago Escondido. Es un bochorno que la justicia en convivencia con el macrismo haya tomado las decisiones que ha tomado. Internacionalmente lo que tienen que estar mirando y preguntarse es ¿Qué valor tiene el Supremo cuerpo de Justicia de este país no? Yo creo que es un bochorno y creo que es una vergüenza. Recordemos el fallo de Rosenkrantz y Rosatti en el 2 por 1 que implicaba bajarles la pena a los genocidas. Bueno, me parece que han llegado a su punto límite. Todo el Mundo llega siempre a su punto de máxima ineficiencia y me parece que están en su punto”, manifestó.