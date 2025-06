Mayra Mendoza sobre la movilización del miércoles: "Vamos y volvemos con Cristina"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó el horario de la marcha de este miércoles 18 de junio, que iniciará a las 10, y aseguró que se tratará de "una caravana masiva" en apoyo atras la condena que recibió por parte de la Corte Suprema. "San Juan y San José es el primer punto de la convocatoria. Seguramente va a ser una caravana masiva. Vamos a acompañarla a hacer el trámite necesario y volvemos con ella a su casa", detalló.Siguiendo la consigna oficial, Mendoza afirmó: "Donde Cristina esté, estaremos. No es solamente una consigna. Es una realidad, como está sucediendo en San José".En ese marco, la funcionaria reiteró que la exmandataria "es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. Porque no tuvo un juicio justo, partiendo de que la Corte Suprema de Justicia había violado la Constitución desde el inicio, con el intento de la designación por decreto de dos de los jueces". En ese sentido, remarcó que la líder política es "inocente y mal juzgada", y está "cumpliendo una condena ilegal".La jefa comunal también destacó el valor simbólico y político del acompañamiento a la vicepresidenta por parte de la militancia. "Para la militancia y el Pueblo, acompañarla es necesario. Sabemos lo que ella significa para este país", afirmó. En paralelo, aseguró que se está trabajando en una convocatoria amplia: "En el PJ hemos tenido reuniones con todas las centrales de trabajadores. El martes hay otra. El vicepresidente del Partido, José Mayans, tendrá junto a otras autoridades una reunión con la CGT y más tarde con gobernadores".Sobre el operativo de desalojo que se llevó adelante el sábado por la madrugada frente al domicilio de la expresidenta, Mendoza consideró que fue "innecesario, cruel, y una escalada en las provocaciones". Según su visión, los manifestantes "no reaccionaron violentamente" ante el avance de la Policía de la Ciudad, aunque al otro día se duplicaron los puestos improvisados y la cantidad de gente. "Cuando quieren barrer por la fuerza, es que se genera el doble y ayer había mucha más presencia en la zona".