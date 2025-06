Máximo Kirchner sobre la actualidad del peronismo: Me encanta que el PJ esté lleno de militantes. Es revitalizar una fuerza política"

En el marco del homenaje por los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, Máximo Kirchner encabezó un acto en la sede nacional del Partido Justicialista, donde marcó que "la crueldad es histórica, se remonta al bombardeo, al cuerpo de Eva, a los fusilados y desaparecidos”. Además, en relación al fallo que condenó arecordó que "si Néstor o ella se hubieran puesto a perseguir a los candidatos de otros espacios no hubieran solucionado los problemas de Argentina”.“Me encanta que esté así el PJ, lleno de militantes. Eso es revitalizar una fuerza política", celebró, y llamó a que la juventud "se meta, debata, discuta y se forme".Asimismo, explicó que es clave comprender las causas que derivaron en la proscripción de la líder política peronista. "Parte de la discusión en el Gobierno de Cristina es que no les dio nada a los empresarios. Y los tuvo con límites. Para un sector del poder económico de Argentina, tener límites es una afrenta”, repasó.En esa línea, reivindicó a la dos veces presidenta al decir que "no se arrodilló ni obedeció" ante los reiterados ataques de los grupos de poder económico. “Entender las causas de proscripción va a dar una oportunidad para entender cómo entrar y cómo hablarle a la gente", señaló, pero sobretodo, subrayó que es fundamental "construir una mayoría social para que termine siendo una mayoría política”.“La tarea militante es que esa mirada de país al que aspiramos nosotros, la tengan la mayor cantidad de argentinos y argentinas. Con argumentos claros”, indicó.Al referirse a la situación judicial de la expresidenta, defendió que el kirchnerismo logró "gobernar doce años sin meter en cana a candidatos a presidentes de otros espacios", y remarcó: “Nadie dijo que no nos investiguen, lo que reclamamos es que todo esto fue con jueces acomodados a dedo por Macri”.A pesar del fallo en su contra, por el que deberá presentarse en Comodoro Py este miércoles 18 de junio escoltada por una movilización masiva, resaltó que "lo de Cristina ha sido formidable. Es perseverante y está dispuesta a dar todas las batallas. Les molesta ver una mujer bailar en el balcón con su pueblo".Sobre la unidad del peronismo, que reunió a dirigentes de diversas ramas luego de una larga interna, consideró que "cada compañero y compañera tiene que decir para qué está y qué está dispuesto a poner en esta pelea. Hay que militar y organizar”.