Trump abandonó la cumbre del G7 y aseguró que busca un final real en la tensión con Irán

Donald Trump aseguró que quiere un "fin real" a la disputa nuclear con Irán y aclaró que podría enviar al vicepresidente, JD Vance, o Steve Witkoff, emisario en Medio Oriente, para que se reúnan con el régimen iraní mientras los ataques aéreos continúan por quinto día consecutivo. "No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego", expresó Donald Trump tras abandonar la cumbre del G7, y tras criticar al presidente francés Emmanuel Macron por proponer un alto al fuego entre Israel e Irán."No dije que estaba buscando un alto el fuego. Eso fue Emmanuel, que es un buen tipo, pero que no atina a menudo", añadió el presidente estadounidense. En esa línea remarcó que lo que busca Estados Unidos es "un fin real, no un alto el fuego. Un fin real", y continúan con la idea de exigir una "una renuncia total" de Irán a su programa nuclear.Frente a este panorama, Trump podría llegar a enviar al vicepresidente J.D. Vance, y al enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff, para acordar una reunión con el canciller iraní Abbas Araghchi para las próximas semanas en Omán o Qatar.En las últimas horas, el Ejército de Israel (FDI) anunció la muerte de Ali Shadmani, Jefe del Estado Mayor de Irán y principal comandante militar del régimen, unos días después que asumiera el puesto de su predecesor, Qolamali Rashid, también eliminado por otro ataque israelí el viernes pasado."Por segunda vez en cinco días, las FDI eliminaron al Jefe del Estado Mayor de Irán en tiempos de guerra, el principal comandante militar del régimen", expresaron en redes sociales de las FDI. Además, añadieron que "Ali Shadmani, el oficial militar de mayor rango de Irán y el asesor militar más cercano de Jamenei, murió en un preciso alcance de las FDI guiado por inteligencia en el centro de Teherán".Israel sostuvo que Shadmani fue eliminado tras una "repentina oportunidad durante la noche" y una de las figuras más cercana "al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei". El texto publicado señala que Shadmani "durante los últimos años influyó directamente en los planes operativos de Irán para atacar al Estado de Israel".