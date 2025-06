Cristina Kirchner se mostró agradecida con la gente que marchó a Plaza de Mayo contra la proscripción

Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. pic.twitter.com/HKM7FjyYbM — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 19, 2025

Horas después de la masiva movilización en Plaza de Mayo, Cristina Kirchner escribió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a las miles de personas que se concentraron a lo largo y a lo ancho del país para respaldarla. "Quiero compartir con ustedes el mensaje que ayer dirigí a mis compatriotas cuando se movilizaron en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país", posteó en su cuenta de X.Desde su departamento de Constitución en el que se encuentra detenida y pasará la condena, lanzó duras críticas al rumbo económico del presidente, Javier Milei, le agradeció a los presentes en la movilización y sentenció: “Hace una semana me pregunté por qué si dicen que estaba acabada no me dejaban competir. Bueno, ya respondieron: la respuesta es esta”.Entre las principales frases del discurso de la expresidenta, estuvo la arenga al grito de "Vamos a volver": “Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión. Pero lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'vamos a volver'. No lo hacíamos desde hace muchísimo tiempo. Demasiado, tal vez”.“Me gusta ese 'vamos a volver' porque revela una voluntad: la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras; que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios", agregó.Sobre el final de su discurso, la presidenta del Partido Justicialista, vociferó un mensaje muy resonante y emotivo, característico de la expresidenta: “Queridos argentinos y argentinas: vamos a volver, y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí, junto a ustedes, como ustedes siempre han estado junto a mí”.“Lo vamos a hacer porque tenemos algo que ellos jamás van a tener y no van a poder comprar por más plata que tengan: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Lo vamos a volver a hacer una y mil veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven", cerró.