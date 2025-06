Yuyito González sacó los trapitos al sol: Soy educada, pero no soy falsa"

Yuyito González encendió la polémica en las últimas horas. La conductora aseguró que desde que ella anunció su ruptura de Javier Milei "hubo un desfile de personajes" hablando mal de ella en los programas de televisión aunque no pudo decir quién los mandaba pero si aseguró que nadie frenó esas agresiones. En un reciente evento, se dio el cruce entre Karina Milei y Yuyito González, con un saludo evitado de ambas partes.“El día en que yo anuncio el corte, no sé si ustedes recuerdan que durante muchísimo tiempo, un mes o más, hubo un desfile de personajes hablando en los programas de televisión enviados por quién desconozco, frenados por nadie”, manifestó la vedette.La conductora aseguró que durante todo este tiempo sufrió “agravios, humillaciones, desencantos, decepciones” y agregó que se tuvo que enterar de "cosas horrendas".Además, aclaró que nunca recibió “un llamado, una disculpa”. “Soy educada, pero no soy falsa. Yo estaba en el medio de esa incomodidad”.“Soy una persona honesta, genuina, no careteo, no busco puestos, no busco plata, no uso a la gente, nada. Soy lo que soy, lo que ustedes ven acá. ¿Les puedo gustar o no gustarles?”, cerró.