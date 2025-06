Guillermo Francos lanzó una advertencia: Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió a los gobernadores que el Poder Ejecutivo tiene "actitud positiva" para encarar las problemáticas que les manifiestan, pero remarcó que “los números no cierran”.“Nosotros siempre tenemos una actitud positiva, lo que no da a veces son los números. Trataremos de ver cómo llegamos”, anticipó en diálogo con Cadena 3.A su vez, indicó: “Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada”.“En la Nación hemos hecho ajustes y bajado muchos impuestos y esperamos que la actitud sea recíproca porque la situación económica del Estado Nacional y de los provinciales deben ser motivo de preocupación de todos los líderes”, remarcó.El funcionario destacó que “el gasto ha sido reducido fundamentalmente en Nación". "Las provincias deberían analizar eso, algunas han hecho mucho esfuerzo, pero nunca se hace lo necesario", enfatizó. .