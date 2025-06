Cristina Kirchner desplazó a Milei como la dirigente más mencionada en redes sociales

Pese a la idea generalizada de que los libertarios habían logrado imponer su agenda en los últimos años, lo que explica en parte la llegada de Javier Milei a la presidencia; en los últimos días, Cristina Kirchner fue la dirigente más mencionada en la conversación pública digital.Un informe de la consultora Ad Hoc detalló que, entre el 10 y el 19 de junio, las menciones a la exmandataria fueron un 150% mayores que las del economista, en el marco de la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena de seis años a la expresidenta por la causa Vialidad, así como con el cumplimiento de su prisión domiciliaria y la multitudinaria marcha en su apoyo en Plaza de Mayo el miércoles 18.Según los datos recopilados, desde el 10 de junio, Cristina acumuló alrededor de cinco millones de menciones en redes sociales, mientras que Javier Milei registró aproximadamente dos millones en el mismo período. Además, Ad Hoc remarcó que "la conversación sobre Javier Milei se mantuvo negativa por cuarto mes consecutivo en mayo". "Si bien por momentos logran retomar la agenda digital, hay un nuevo contexto: una comunidad opositora aún descoordinada, pero mucho más activa", detallaron.La expresidenta Cristina Kirchner criticó duramente el plan económico de la gestión libertaria y, a través de un mensaje de voz, tal como ocurrió el pasado miércoles en Plaza de Mayo, brindó un diagnóstico preciso de la economía argentina: "Cae la industria, cae la construcción, el comercio y las cuentas públicas lejos de mejorar cada vez necesitan más dólares que no tiene la economía argentina y que consume casi con la voracidad de un drogadicto", expresóEn una mensaje a los militantes y ciudadanos que se concentraron este viernes por la tarde en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, a expresarle su apoyo y celebrar el Día de la Bandera, la titular del Partido Justicialista Nacional no dudo en detallar los dramas de la actualidad del país tras la flexibilización cambiaria: "El 11 de abril pasado se levantó la restricción a las personas físicas para comprar dólares. En esos 15 días de abril se fueron mas de u$s2.100 millones. Además, formaron activos en el exterior. Y durante el mes de mayo otros u$s1.770 millones. En total, y haciendo números redonditos, en 45 días se llevaron casi u$s4.000 millones cuando levantaron las restricción a las personas físicas", aseguró.Además, agregó: "Para decirlo más clarito: un tercio del segundo préstamo del FMI de u$s12.000 millones. Si se llevaron en 45 días un tercio del último préstamo, qué puede salir bien de todo esto. ¿Alguien me lo puede explicar coherente y sensatamente?".