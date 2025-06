Benegas Lynch cuestionó a las universidades públicas y afirmó que "la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo"

#Declaraciones | El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch cuestionó a las universidades públicas porque "se resisten a la cuestión de la auditoría" y afirmó que "la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo". pic.twitter.com/gGPsEg9rQY — Política Argentina (@Pol_Arg) June 19, 2025

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch cuestionó a las universidades públicas porque "se resisten a la cuestión de la auditoría" y afirmó que "la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo"."Se resisten a las auditorías cuando la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo a la noche. Googlealo, no lo digo yo", aseguró el legislador en diálogo para el programa de Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos.Ante la incredulidad del conductor, Benegas Lynch insistió: "Lo subo a Twitter y te arrobo. Salió y pensé que estabas al tanto. Si hubo, pero fue un escándalo. Lo menciono porque no fue una idea mía, no lo estoy diciendo yo".