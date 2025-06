Tras el reclamo en el Garrahan, el Gobierno refuerza el presupuesto en Salud y otras áreas

Luego de semanas de movilización por parte de trabajadores del Hospital Garrahan, que denunciaron la falta de recursos y reclamaron mejoras salariales para residentes y el abandono edilicio de la institución, el Gobierno nacional oficializó un refuerzo presupuestario para el área sanitaria. El incremento fue dispuesto a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 425/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y contempla también fondos para insumos, programas sanitarios y otros hospitales de referencia nacional.La medida alcanza al Hospital Garrahan, epicentro de la protesta, así como a los hospitales El Cruce, El Calafate, Cuenca Alta, René Favaloro, Presidente Néstor Kirchner y Estevan Echeverría. Las partidas se destinarán a atender principalmente los gastos en materia salarial y a mejorar el funcionamiento de los establecimientos, sumando recursos para medicamentos, insumos médicos y equipamiento.También se prevé un refuerzo presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, según indica la normativa. El aumento de fondos busca responder a la necesidad de garantizar servicios esenciales en un contexto en el que la gestión libertaria admite limitaciones financieras, pero señala que “de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”, algo que vienen reclamando desde diversos sectores sociales.El DNU se enmarca en la emergencia pública establecida por el Gobierno a través del DNU 70/23 y ratificada luego por la Ley Bases, que permite al Ejecutivo redistribuir recursos ante la situación económica. En este caso, la decisión alcanzó a varias áreas clave, no solo Salud. El texto oficial aclara que la adecuación busca “asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”.Entre las carteras que también recibirán fondos adicionales se encuentra el Ministerio de Economía, con refuerzos para subsidios eléctricos y la Compensación Tarifaria Zona Fría, además de obras de infraestructura y el sistema portuario. La Secretaría de Educación verá incrementado su presupuesto para atender compromisos salariales de docentes y no docentes en universidades nacionales.Por su parte, la ANSES recibirá una ampliación de fondos destinada al pago de prestaciones previsionales, el impacto de la Ley de Movilidad y el aumento en los topes de la prestación por desempleo. En paralelo, la Jefatura de Gabinete reasignará partidas para cumplir con la asistencia financiera a las provincias.También se asignaron recursos adicionales al Ministerio de Seguridad para fortalecer a la Policía Federal y cubrir ajustes salariales del personal, y al Ministerio de Defensa, para el incremento de haberes del personal militar y las pensiones de retirados. Asimismo, se establecieron nuevas condiciones para la inversión de excedentes líquidos del sector público y se prorrogó, por diez años, el pago de determinadas pensiones graciables.