Pese al anuncio de Alto al Fuego, por parte de Donald Trump, la base militar de EEUU en Qatar recibió un ataque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán e Israel alcanzaron un acuerdo de alto al fuego, luego de una jornada en la que hubo un ataque iraní sobre una base militar norteamericana en Doha, capital de Qatar. "¡Felicitaciones a todos! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total (en aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado", expuso el mandatario norteamericano.En la publicación realizada en su red social (Truth Social), Trump enumeró los pasos a seguir por ambos países: "Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y, a las 12 horas, Israel lo iniciará y, a las 24 horas, el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa". Sin embargo, la agencia de noticias iraní Tasnim informó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó el ataque contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, que se sitúa cerca de Doha. Además, las autoridades del país iraní definieron el lanzamiento de misiles como "un devastador y poderoso ataque".En tanto, el periodista Gabriel Michi se refirió en De Una, por C5N, a la respuesta de Estados Unidos: "La Casa Blanca confirmó el ataque y dijo que Estados Unidos había evacuado a todo el equipo militar que tenía en esa base en Qatar hace una semana, por lo que Irán atacó una base completamente vacía. Es la más grande de Estados Unidos en esa región".Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, marcó la postura de ese país: "El Estado de Qatar condena enérgicamente el ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria Iraní contra la Base Aérea Al-Udeid. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas". "Afirmamos que Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y la magnitud de esta descarada agresión, de conformidad con el derecho internacional", advirtió en una publicación en su cuenta de la red social X.También confirmó que Qatar estropeó el ataque de Irán: "Aseguramos que las defensas aéreas de Qatar frustraron con éxito el ataque e interceptaron los misiles iraníes. El Ministerio de Defensa emitirá posteriormente un comunicado detallado sobre las circunstancias del ataque".En tanto, advirtió sobre las consecuencias de la acción del país iraní: "También destacamos que la continuación de tales acciones militares en escalada socavará la seguridad y la estabilidad en la región, arrastrándola a situaciones que podrían tener consecuencias catastróficas para la paz y la seguridad internacionales. Pedimos el cese inmediato de todas las acciones militares y un retorno serio a la mesa de negociaciones y al diálogo"."Además, el Estado de Qatar fue uno de los primeros países en advertir sobre los peligros de la escalada israelí en la región. Hemos instado constantemente a priorizar las soluciones diplomáticas y hemos recalcado la importancia de la buena vecindad y de evitar la escalada. Reafirmamos que el diálogo es la única vía para superar las crisis actuales y garantizar la seguridad de la región y la paz de sus pueblos", añadió.Por último, marcó que no se registraron víctimas: "La base había sido evacuada previamente, siguiendo las medidas de seguridad y precaución establecidas, dadas las tensiones en la región. Se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de la base, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas de Qatar, fuerzas aliadas y otros. Confirmamos que no hubo heridos ni víctimas humanas como consecuencia del ataque".Por otro lado, mientras se desarrollaba el ataque, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca para encabezar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para establecer los pasos a seguir en el marco del conflicto.En una decisión de impacto mundial y que reconfigura el conflicto bélico en Medio Oriente, Estados Unidos bombardeó tres centrales nucleares de Irán el sábado, sumándose así en forma directa a la ofensiva de su aliado Israel luego de 9 días de incesante intercambio de misiles entre Teherán y Tel Aviv.“Hemos completado nuestro exitoso ataque a los tres sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz y Isfahan. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, Fordo. Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros norteamericanos. No hay otro ejército en el mundo que podría haber hecho esto. ¡Ahora es el tiempo de la paz! Gracias por su atención a este asunto", apuntó el presidente de EEUU, Donald Trump, en un mensaje en su cuenta de Truth Social.Además, agregó: “Este es un momento histórico para Estados Unidos, Israel y el mundo. Irán debe ahora aceptar poner fin a esta guerra. Gracias”. El ataque de EE.UU. sucedió luego de que se conociera que una flota de de los tradicionales bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea estadounidense, equipados para transportar las bombas antibúnkeres de 13.600 kilos, había despegado este sábado desde Estados Unidos rumbo al oeste a través del Pacífico.Los tres sitios alcanzados son los principales centros de enriquecimiento de uranio de Irán por lo que, de conseguirse una destrucción masiva de los lugares, se podría asegurar un retraso de años en el programa atómico enemigo y en su capacidad de alcanzar una bomba.En otra publicación, el republicano informó: “Fordow ha desaparecido”, en relación a una de las plantas nucleares que fue alcanzada por el ataque estadounidense. Según el director de noticias de la emisora estatal iraní IRIB, Irán había evacuado los tres sitios nucleares atacados por Estados Unidos “hace algún tiempo”.La Organización de Energía Atómica de Irán, que supervisa la tecnología nuclear del país, anunció que los tres sitios clave -Fordow, Natanz e Isfahán- fueron objeto de un “asalto salvaje”. La agencia calificó los ataques como una “violación flagrante del derecho internacional, en particular del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”, y acusó al organismo nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de “complicidad”.