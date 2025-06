Donald Trump exigió a Israel que frene el ataque a Irán: "No lancen esas bombas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó drásticamente la violación del alto al fuego y advirtió a Israel que frene con los ataques contra Irán. "No lancen esas bombas", expresó en un mensaje publicado en su red social Truth Social. Tras varias horas de tregua, Irán e Israel se acusaron mutuamente de violar el acuerdo que anunció el presidente de los Estados Unidos. "Si lo hacen, será una grave violación. ¡Traigan a sus pilotos a casa ahora!", expresó Trump, es la primera gran advertencia hacia Israel después de dos semanas de conflictoAntes de partir a la Cumbre de la OTAN en La Haya, Trump señaló que "ellos lo violaron, pero Israel también lo hizo", y dejó en claro el malestar que tiene con uno de sus principales aliados: "No estoy contento con Israel". La tregua entre Israel e Irán fue anunciada por el presidente estadounidense en redes sociales, donde había elogiado a ambas partes por el "coraje" y la "inteligencia" de los países ante el alto al fuego y bautizó al conflicto como "la guerra de los 12 días".Horas antes, mediante un posteo publicado en la red social Truth, Trump aseguró que "Israel e Irán vinieron a mí casi simultáneamente y me dijeron: "¡PAZ!". Sabía que era el momento. ¡El mundo y Oriente Medio son los verdaderos GANADORES! Ambas naciones verán un futuro de enorme AMOR, PAZ Y PROSPERIDAD. Tienen mucho que ganar, y, sin embargo, mucho que perder si se desvían del camino de la rectitud y la verdad".Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que Israel e Irán alcanzaron un “alto al fuego total” durante 12 horas, Israel anunció que Irán violó esa decisión y que, ante eso, el jefe de Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, indicó: “responderemos con fuerza”.El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbaas Araghchi, había advertido que “hasta el momento no había ningún acuerdo”, pero que no hay acuerdo de un alto al fuego, en contra de lo que marcó Trump. Y agregó: “Si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar las 04H00 de Teherán, no tendremos la intención de continuar nuestra respuesta”.Tras esto, atacó y violó el supuesto alto al fuego. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Teherán había violado el acuerdo y que había disparado misiles contra su territorio. Sin embargo, Irán negó haber atacado a Israel y acusó al ejército de haber lanzado tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto al fuego. Mientras que, Israel Katz, anticipó que ordenó a las fuerzas de Defensa que responderán "con fuerza a la violación del alto el fuego por parte de Irán con intensos ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán”.