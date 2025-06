El Gobierno elimina el día del empleado público y apunta contra los privilegios en el Estado

En su conferencia habitual en Casa Rosada ante periodistas acreditados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional eliminará el día del empleado público como jornada no laborable. “El Estado no es un lugar en el que debe ser posible tomarse un día sabático, ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, sostuvo. La medida, según explicó, se firmará en el transcurso del día y será publicada oficialmente en el Boletín Oficial.Por otra parte, mientras el oficialismo nacional avanza con el PRO en un acuerdo electoral para ganar terreno en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de septiembre, el funcionario anticipó que reactivarán la obra del sistema Riachuelo, "una de las obras de saneamiento más importantes de Argentina, que va a mejorar el servicio de cloacas de 4 millones y medio de argentinos que viven en el conurbano bonaerense y CABA”, dijo Adorni.Además, agregó que habilitará obras adicionales en distritos como Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes. “Las obras de infraestructura básicas tienen que hacerse pero se van a concesionar a los privados todo lo que es concesionable. Porque el privado lo hace mejor”, remarcó, sobre el pensamiento de la administración libertaria.En relación a los subsidios energéticos, Adorni confirmó que se iniciará un proceso de revalidación de inscripción para que los clubes de barrio y de pueblo puedan seguir accediendo a subsidios en servicios de luz y gas. “La energía cuesta y quien pueda pagarla la tiene que pagar”, advirtió.Consultado sobre el paro en el hospital Garrahan, el vocero fue tajante: “Es un paro en el que unos pocos privilegiados sindicales están frenando y entorpeciendo la atención en el Garrahan”. En ese sentido, agregó que el problema "no es con el Garrahan, médicos, administrativos, sino con los ñoquis". "Es lo que estamos combatiendo, en el Garrahan y todos los rincones de la administración pública nacional”, asentó.En otro pasaje de la conferencia, se refirió al caso de Ian Moche, el niño activista por los derechos de las infancias trans, luego de la polémica generada por los dichos del presidente Javier Milei. “Ian nunca fue objeto de crítica. Ahí hubo otra malicia de quienes manipularon el análisis. El presidente criticó la utilización del niño por parte de medios de comunicación y dirigentes de la oposición”, detalló el vocero.