Legisladores de la oposición notificaron a la Justicia su derecho a visitar a Cristina Kirchner sin restricciones

Diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria realizaron una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N°2. En el escrito, los legisladores detallaron sobrada motivación para visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin aviso ni autorización previa y ratificaron que concurrirán “en cada oportunidad que sea necesaria, a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de calle San José”. También exigieron que se respete su investidura, “la división de poderes y la plena vigencia de la representación política”.

📄 #COMUNICADO • Diputados/as y Senadores/as de Unión por la Patria notificaron a la justicia su derecho a visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin restricciones

⬇️ pic.twitter.com/KBDwaDsdNZ — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) June 25, 2025

Asimismo, subrayaron el rol de los partidos políticos en la democracia: “Como miembros de Unión por la Patria, cuyo partido articulador es el Partido Justicialista (presidido por Cristina Kirchner), las visitas se enmarcan en el rol fundamental de los partidos políticos en el sistema democrático”.

En sus fundamentos insistieron en que “Como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta”.Para reforzar la importancia institucional de su reclamo, los legisladores señalaron que “la situación de Cristina Fernández de Kirchner, como figura política de gran relevancia (ex presidenta, presidenta del principal partido opositor, líder política), reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país. Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida”.