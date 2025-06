Denuncia: Industriales Pymes Argentinos advierten que la economía no genera empleo ni consumo

Un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reflejó la preocupación del sector ante una economía que crece levemente pero no genera empleos, no provoca un crecimiento del consumo ni aumenta las exportaciones.El documento "Balances y Perspectivas para la Toma de Decisiones Estratégicas" muestra que en marzo, la actividad creció 5,6% interanual, marcando "la salida técnica de la recesión", aunque el retroceso de 1,8 % mensual advierte que "el rebote aún es frágil".El panorama macro se estabiliza: hay superávit fiscal, reservas en alza y se cumplen metas con el FMI. La inflación se desacelera más rápido de lo previsto y el tipo de cambio se mantiene estable. Pero bajo esa superficie ordenada, persisten tensiones nominales, con inflación alta, salarios que no alcanzan, y el dólar bajo presión.El repunte económico es sectorial y desigual: lidera la intermediación financiera (+29,3 %), mientras la industria y el empleo formal siguen rezagados. En marzo se perdieron casi 75.000 puestos registrados, especialmente en construcción e industria. La tasa de desempleo ya roza el 8 %, con picos superiores en el conurbano y el interior.En el frente del consumo, los supermercados muestran una mejora estadística (+8,9 % interanual en abril), pero desde una base bajísima. El consumo mayorista cae, las PyMEs se achican, y la industria solo opera al 56,6 % de su capacidad instalada."La economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria PyME sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial", expresó el IPA a modo de conclusión.