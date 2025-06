El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó por qué abandonó el Senado cuando brindaba su informe de gestión, luego de ser tildado de "mentiroso" por la senadora Cristina López. El funcionario remarcó que "no miente" y que contesta "desde mi posición política y con datos del Gobierno".El funcionario se presentó ayer desde las 11:30 en la Cámara alta para defender la gestión del oficialismo y responder consultas de los senadores sobre temas de economía, producción, obras públicas, sistema previsional, relaciones internacionales, justicia, educación, políticas sociales, seguridad, ciencia y emergencias, entre otros.Sin embargo, durante la sesión especial, la senadora nacional Cristina López cruzó al jefe de Gabinete debido a las contestaciones que brindó a los legisladores acerca de la marcha del Gobierno: "Leí muy atentamente las respuestas que nos mandó y debo decirle que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es sólo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras".Francos, en diálogo con Radio Mitre, explicó que "la sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es normal que así sea y yo me presto al debate y al diálogo". Pero la senadora López "ni bien comenzó su intervención, me llamó mentiroso", sentenció. "La verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del gobierno, le pedí una interrupción, no me lo dio, le pedí al presidente que se rectificara, el presidente no conseguía hacerla callar y seguía a los gritos", continuó su relato.En esa línea explicó que "como Jefe de Gabinete voy e informo, la verdad cumplo con mi función y no voy a permitir que nadie me falte el respeto en ese lugar", cerró.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cargó contra la senadora de Unión Ciudadana Cristina López, quien lo tildó de "mentiroso" en medio de su informe en el Senado sobre la marcha del Gobierno, lo que calificó como una "falta de respeto".En una publicación en su cuenta de la red social X, Francos, quien se retiró del recinto y dio por terminada su exposición, cuestionó a López: "Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes". "Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual está contemplada en el Artículo 101 de la Constitución Nacional, pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar", enfatizó en esta línea.Durante la sesión especial, la senadora nacional cruzó al jefe de Gabinete debido a las contestaciones que brindó a los legisladores acerca de la marcha del Gobierno: "Leí muy atentamente las respuestas que nos mandó y debo decirle que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es sólo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras"."Poco les importa la soberanía del Atlántico Sud, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Mucho menos les importa los fueguinos, que ven cómo este Gobierno los trata con un desprecio como nunca antes visto. Pensamos que tenemos un Presidente que quiere entregar nuestra provincia", aseveró.En tanto, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, la interrumpió y expuso el malestar de Francos, quien ya había dejado el recinto: "El jefe de Gabinete me manifestó que está disconforme con su palabra". Luego, López le respondió: "Que se vaya, no hay problema. Nunca dan la cara".