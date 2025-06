Tras haber abandonado la sesión, el Senado citó nuevamente a Guillermo Francos para que complete su informe

Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 26, 2025

El Senado de la Nación convocó nuevamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para que finalice su informe de gestión después del incidente del pasado jueves, cuando procedió a abandonar la sesión tras ser acusado de “mentiroso” por la senadora Cristina López, representante de Tierra del Fuego. La continuación del informe está prevista para el próximo miércoles 2 de julio a las 11 horas.Francos había comenzado su exposición poco después de las 11, en lo que marcó su segunda presentación en el Senado. Durante más de cuatro horas repasó las principales acciones del gobierno de, respondiendo a consultas que incluían la paralización de la obra pública nacional, uno de los temas más cuestionados por los legisladores.Ahí, tanto el PRO, como la UCR y bancadas provinciales enfocaron sus críticas en el freno a las obras públicas. La situación se tensó cuando la bancada peronista tomó la palabra y, en particular, cuando la senadora Cristina López intervino.López calificó a Francos de “mentiroso” y afirmó que para él y el Presidente “Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”. Estas declaraciones desataron un escándalo en el recinto y motivaron la decisión del jefe de Gabinete de levantarse y retirarse, argumentando que “no tolera la falta de respeto”.Cabe mencionar que el señalamiento de López contra Francos llegan un mes después de un fuerte conflicto laboral en Tierra del Fuego, cuando los sindicatos de la provincia se declararon en estado de alerta en rechazo a la eliminación progresiva de los aranceles a productos electrónicos, una medida del Gobierno que, según el reclamo, pone en riesgo la industria local y miles de puestos de trabajo. En ese contexto, los gremios habían denunciado que las políticas económicas oficiales “asfixian la producción” y calificaron la reducción y eventual eliminación de estos impuestos como un “devastador ataque” contra la industria fueguina.Tras abandonar la sesión, Francos se expresó en su cuenta de X, donde lamentó la actitud de la senadora: “Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión... pero decidí no permanecer en el recinto ante las faltas de respeto y acusaciones fuera de lugar”.Aunque desde el oficialismo dudan que Francos asista nuevamente, el Senado formalizó la convocatoria para que el jefe de Gabinete complete el informe número 143, cumpliendo así con lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional.En diálogo con un medio radial Francos defendió su conducta y señaló que “la sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es normal que así sea y yo me presto al debate y al diálogo”. Sin embargo, insistió en que la intervención de López lo obligó a retirarse: “Ni bien comenzó su intervención, me llamó mentiroso”.