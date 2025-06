Senado en pausa: el Gobierno demora la sesión para tratar moratoria, aumento previsional y emergencia en discapacidad

El tratamiento en el Senado de los tres proyectos aprobados en Diputados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y aumento a jubilados con bono incluido, entró en zona de espera después de obtener media sanción en el Congreso, dado que el oficialismo busca dilatar la discusión a causa de no contar con los números para votar en contra. “El futuro de la Ley de Discapacidad y de jubilaciones depende de la presión social”, advierte una fuente.El miércoles pasado, Unión por la Patria, junto a bloques dialoguistas como Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, logró imponer una sesión en la Cámara baja y aprobó los tres proyectos. Los libertarios votaron en contra de las tres iniciativas, con el respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien escribió en redes: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero”.Pero, más allá del discurso público, desde el entorno presidencial ya anticipan una reacción social si se frena el alivio a sectores vulnerables. Por otra parte, en el Senado el panorama es aún más complejo, en tanto, apenas cuentan con seis bancas propias frente a 34 de Unión por la Patria y bloques con posturas divididas como la UCR y el PRO.La señal más clara de la intención de dilatar fue que, hasta este lunes, los proyectos aún no habían sido girados formalmente a la Cámara alta. “Lo van a estirar como chicle”, ironizó una fuente cercana al bloque que conduce José Mayans. Una vez ingresados, la clave será el paso por comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Ezequiel Atauche; y Trabajo y Previsión Social, encabezada por la senadora bullrichista Carmen Álvarez Rivero. En esa instancia, el oficialismo podría retener los proyectos y evitar que lleguen al recinto.Otra táctica tiene que ver con la falta de la figura del “emplazamiento a comisión”, herramienta que la oposición usó varias veces en Diputados para forzar debates. “Apuro no hay”, reconocen en las filas libertarias.En este escenario, la estrategia oficial es demorar el tratamiento "lo más que se pueda". Fuentes consultoras aseguran que la definición de la fecha de debate depende, en buena parte, de cuánto empujen en la calle los diferentes colectivos.