Cecilia Moreau destacó a Axel Kicillof como el "candidato natural" para las elecciones 2027

La diputada nacional Cecilia Moreau aseguró que “Axel Kicillof es uno de los candidatos naturales para 2027", aunque aclaró que podrían surgir otras opciones y que será la ciudadanía quien defina en una PASO. Asimismo, remarcó que la gente "no perdonaría nunca que en este contexto" no consigan la unidad, de cara a los comicios legislativos de septiembre y octubre.Respecto a la condena deque se conoció el pasado 10 de junio, la legisladora cuestionó las condiciones en las que se desarrolla la campaña. “Estamos yendo a una campaña electoral en condiciones absolutamente anormales, con la dirigente más importante de la Argentina presa y condenada injustamente. Una condena que a nuestro entender tiene una triple M mafiosa de Macri – Milei – Magnetto que por distintas causas o intereses buscaron esta condena”, subrayó. Y sostuvo que “Cristina Libre es la consigna más importante de esta campaña”.La congresista insistió también en la necesidad de evitar tensiones internas y conflictos menores en este momento. “Las diferencias internas existen siempre, creo que tienen sentido, pero tienen que tener niveles de compresión de lo que está pasando. En ese lugar y con el contexto actual no nos cabe un segundo de conflicto de nada”, concluyó.De cara al armado de las listas para los comicios legislativos, Moreau afirmó que el proceso debe tener como protagonistas a “la militancia organizada” y a “los dirigentes territoriales”. A su entender, el frente debe construirse “con reglas claras que logre expresar lo que está pasando en la conversación pública”.Al analizar el rol de los principales referentes del espacio, Moreau destacó el lugar que tuvieron Sergio Massa y Axel Kicillof en las últimas victorias electorales en la provincia de Buenos Aires. “A mi entender, Sergio tiene que ser candidato a diputado nacional para contraponer este modelo de país que tenemos con Milei. Pero más allá de la decisión, me parece que son nombres importantísimos para el espacio del peronismo”, indicó.Sobre Máximo Kirchner y su posible candidatura en la Tercera Sección electoral, aclaró que será una decisión personal. “Es una decisión que va a tomar con los pies en la tierra y si tiene la voluntad de hacerlo está bien”, afirmó, y reconoció que entiende "que no tenga la voluntad de hacerlo porque ese es un lugar que había manifestado Cristina que quería ocupar”.